Evento on-line discute a importância da terapia comportamental

Discussão abordará a terapia comportamental para crianças, casais e pessoas enlutadas (foto: Foto de Karolina Grabowska Pexels/Divulgação )

O UniAcademia promove, desta sexta-feira (18/3) a domingo (20/3), o II Encontro de Terapias Cognitivas e Comportamentais (TCC), evento on-line, gratuito e aberto ao público que vai discutir a teoria e a prática do campo terapêutico para crianças, casais, pessoas enlutadas e pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e ansiedade.



Especialistas renomados marcarão presença nas palestras e mesas redondas que promoverão também o entendimento e importância do campo para o público.

Para participar, os interessados devem acessar o link oficial do evento, preencher os campos solicitados e se inscrever. Após o cadastro, o acesso às salas de reunião no Teams estará liberado.

O encontro trará temas extremamente atuais e de muito interesse para alunos, profissionais e público em geral. A discussão abordará a terapia de casais e de pessoas enlutadas, além da abordagem cognitiva comportamental na saúde, principalmente no que contribui para a ampliação do campo da saúde.



"Traremos ainda a abordagem do TDAH, e uma série de temas atuais em uma perspectiva de difundir ainda mais esse tipo de terapia para todo o público", afirma Adriana Ventura, coordenadora do curso de Psicologia do UniAcademia e responsável pelo evento.

Para saber a programação completa ou mais informações, acesse o site oficial do UniAcademia.