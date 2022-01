Dengue: presença do vírus faz mosquito picar mais as vítimas, diz estudo

Pesquisadores perceberam que mosquitos infectados pelo vírus se aproximavam muito mais rápido para picar os camundongos do que os não infectados (foto: LUIS ROBAYO/AFP)

O vírus da dengue pode ser capaz de alterar o mosquito Aedes aegypti para que ele pique mais vítimas e assim aumente a capacidade de transmissão da doença.





Além de aumentar a busca por animais para sugar o sangue, os mosquitos também diminuem a capacidade de acessar o sangue, aumentando o tempo de contato com a pele.





De acordo com um estudo, publicado na revista PNAS na terça-feira (18/1), isso pode até triplicar a capacidade de transmissão da dengue.





Para chegar a esta conclusão, os cientistas do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da França analisaram o comportamento de mosquitos com o vírus da dengue e sem o vírus. Os pesquisadores perceberam que aqueles que estavam infectados pelo vírus se aproximavam muito mais rápido para picar os camundongos do que os não infectados.





Além disso, eles demoraram muito mais para conseguir sugar o sangue e davam mais picadas do que os sem o vírus.