Com a chegada do verão, cuidado dobrado com o funcionamento dos rins

Altas temperaturas durante o verão podem ser responsáveis por desencadear uma série de problemas renais (foto: Pexels )

As temperaturas elevadas durante o verão podem causar uma série de transtornos à saúde como desidratação, dor de cabeça, náusea, vômitos e dificuldades para dormir, a depender do grau de exposição ao sol e ao calor.



A perda de líquidos pode desencadear alguns problemas renais agudos. De acordo com Lygia Vieira, diretora médica de Tratamento Intra-hospitalar da DaVita Tratamento Renal, as pessoas devem ficar atentas, pois o quadro de cólica renal é mais comum nesta estação do ano.

“Nesta época, o corpo desidrata mais facilmente e a ingestão de líquido nem sempre acompanha a necessidade de reposição adequada. Desta maneira, a urina fica mais concentrada e propicia a formação de cálculos. Também no período de festas e férias, há maior consumo de bebidas alcoólicas, que inibe o hormônio antidiurético, estimulando assim a diurese, tendendo à desidratação, explicou a nefrologista que também é professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).



A médica acrescenta que o serviço de emergência deve ser procurado nos quadros de dor lombar com ou sem hematúria (sangue na urina).

A nutricionista Thays Mortaia concorda que os cuidados com a dieta devem ser ainda maiores durante a chegada do verão.



“É importante citar que, nesta época do ano, a propensão a desidratação é maior devido ao suor e, desta forma, deve-se manter a hidratação para ajudar os rins a trabalharem melhor, melhorar a circulação sanguínea e regular a função intestinal, afirma a coordenadora de nutrição da DaVita Tratamento Renal.

A especialista também recomenda evitar alimentos industrializados e ricos em sal, pois estes provocam retenção de líquidos e aumentam a pressão arterial.

Pacientes renais crônicos devem ter atenção redobrada no período

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 145 mil pacientes estão em terapia dialítica no país, sendo 92,7% deles em hemodiálise. Para esta população, a nefrologista chama a atenção para os quadros de falta de ar, aumento dos edemas e ganho de peso relacionados ao aumento da ingesta de líquidos.

A nutricionista relata que muitos pacientes de doença renal crônica costumam chegar “pesados”, com inchaço e “edema agudo de pulmão” devido ao consumo excessivo de líquidos, o que acaba interferindo na hemodiálise.

“Para esta população, o consumo de alimentos ricos em fósforo e potássio deve ser moderado. Vale lembrar que o excesso de líquidos não se refere apenas à ingestão de água potável, mas também devem ser contabilizados sucos, sorvetes, chás, café, açaí, gelatinas, refrigerantes etc”, destacou Thays Mortaia.

A nutricionista enumerou algumas dicas para melhor controle na alimentação e hidratação para os pacientes renais, confira:

Para melhor controle de hiperfosfatemia (níveis de fosfato), evite petiscos e bebidas típicas de "happy hour": cerveja, linguiça, salame, azeitona, amendoim e lanches de mortadela, hambúrguer, presunto e queijo. Estes são alimentos que contém fósforo como aditivo.

descobrir a quantidade de líquido permitida por dia. Para isso, é preciso ter a informação do volume de urina que o paciente ainda consegue eliminar em 24 horas. De posse desse dado, basta somar 500 ml;

Na quantidade diária de líquidos recomendada, defina o quanto será reservado para água, considerando também o líquido utilizado para tomar medicamentos;

Lembre-se que refrigerantes, alimentos muito doces e muito salgados, aumentam a sede.







*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte