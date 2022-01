Hospital da Baleia estreia nova identidade visual

O símbolo do Baleia está de cara nova! Ou melhor, cauda nova (foto: Arvore Comunicação/Divulgação )

O ano de 2022 começa com o lançamento da nova marca do Hospital da Baleia, criada de forma colaborativa. De acordo com a instituição, a logo, com o mamífero marinho, símbolo da instituição, foi modernizada para reforçar a missão do hospital e o movimento pela vida com o foco de sempre, a solidariedade – marca registrada do Baleia.

“São milhares de pacientes, colaboradores, parceiros e amigos que fazem parte dessa trajetória e que nos movem rumo à transformação. Essa construção teve a participação de todos esses atores e resultou em um lindo projeto que une tradição, modernidade e solidariedade”, afirma a diretora-presidente do Hospital da Baleia, Tereza da Gama Guimarães Paes.

A mudança da identidade visual objetiva o processo de atualização estratégica, redefinição do modelo de sustentabilidade e alinhamento de forças e parcerias da instituição. “Em consonância com esses novos rumos, foi feito um amplo diagnóstico interno e externo de percepção da marca e adotamos uma plataforma renovada de branding, que deixa mais clara essa intenção de renovação e sinaliza-a de maneira mais evidente para todos que queiram se juntar a essa grande causa”, afirma o Gerente de Marketing e Comunicação do Hospital da Baleia, Adriano Ayres.

Sobre a marca

A nova marca parte do símbolo já bem conhecido; a Baleia, mas ganha mais liberdade e abertura para a mudança e a inovação. Mais do que isso, imprime no novo ícone: o registro dos bons sentimentos que compõem a cultura do Hospital da Baleia. O logotipo é composto pelo símbolo de uma baleia, cujo corpo e cauda formam um coração. “Acreditamos que esse novo logotipo mostra o esforço permanente de evolução e mudança de uma instituição que é tão amada pelos mineiros”, afirma Adriano.

Junto com o novo símbolo, entra o nome do Hospital (com mais destaque para a palavra Baleia) compondo a marca completa. Entra também a cor verde, que representa o entorno do hospital – a mata do Baleia.



A área tem 3 milhões de m² de área preservada com diversas espécies de fauna e flora, o que é considerado um privilégio para os pacientes. Além disso, uma nova tipografia, com o nome do Hospital, em duas linhas o que contribui para um resultado mais arejado, dinâmico e contemporâneo.

“Desde a sua fundação, o Baleia só faz crescer essa rede de assistência à saúde com solidariedade, humanização e serviços de qualidade acessíveis a todos. Isso, além do envolvimento e dedicação da equipe e do apoio e o reconhecimento da sociedade”, completa, Tereza da Gama Guimarães Paes.

Serviço

Lançamento da nova marca: “Hospital da Baleia: Movimento Pela Vida”

Início: 3 de janeiro de 2022