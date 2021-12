Procrastinação: perda de credibilidade

Consultora organizacional Caroline Marcon aleta que reconhecer as fragilidades, falhas e pontos fracos, de certa forma, ajudará quem quer parar de procrastinar, ajudará na autogestão (foto: Carola Guglielmi/Divulgação) o tempo é tão precioso e não dá para desperdiçá-lo dentro desse universo. Empregadores movidos por cobrança, concorrência, lucro e competitividade não vão aceitar procrastinadores. Quando o tema procrastinação está em foco, uma das grandes preocupações é quanto a produtividade no trabalho. O mundo corporativo, do emprego se desenvolvem e sustentam com foco, metas e resultado. Por isso,e não dá para desperdiçá-lo dentro desse universo. Empregadores movidos por cobrança, concorrência, lucro e competitividade não vão aceitar procrastinadores.





Caroline Marcon, consultora organizacional e coach executiva , enfatiza que as consequências da procrastinação no trabalho são a perda de produtividade, credibilidade e, se for um padrão recorrente, falta de confiança em si mesmo e na capacidade de realizar seus objetivos.





FALTA DE FOCO

A organização no ambiente de trabalho é um passo para lidar com a procrastinação (foto: Firmbee/Pixabay)





Os efeitos da pandemia no mercado de trabalho podem ter sido um gatilho para procrastinar, principalmente para que está pensando em pedir demissão ou mudar de carreira, ainda mais o Brasil tendo mais de 14 milhões de desempregados. "A procrastinação pode ter a ver com falta de foco, de clareza de prioridades, de organização mental, falta de interesse na atividade a ser completada, medo de fracasso, entre outros. Todos esses fatores produzem estresse emocional e dificultam a realização do trabalho. Isto sempre existiu, não atribuiria à pandemia", destaca a consultora organizacional.





Pode haver uma correlação entre a forma como a pessoa toma decisões no trabalho e nas outras áreas da vida, pois é uma questão de mentalidade Caroline Marcon, consultora organizacional e coach executiva

Para Caroline Marcon, reconhecer suas fragilidades, falhas e pontos fracos, de certa forma, ajudará quem quer parar de procrastinar. "Ajudará na autogestão. Saber que nossos comportamentos podem produzir efeitos contrários ao que realmente queremos. Quando estamos conscientes disto, podemos escolher como agir e adotar atitudes mais efetivas."





Caroline Marcon alerta que não significa que quem procrastina no trabalho fará o mesmo em outras áreas da vida. “Não seria tão taxativa em relação a isto, do tipo 'quem faz isto, faz aquilo'. As pessoas são mais complexas do que simples conclusões como esta. Dito isto, sim, pode haver uma correlação entre a forma como uma pessoa toma decisões no trabalho e nas outras áreas da vida, pois é uma questão de mentalidade.”





Pensando no mercado trabalho, pode ocorrer uma análise equivocada ao pensar em procrastinação diante de um cenário cada vez mais competitivo, com metas cada vez mais altas, com obrigação do melhor resultado e do sucesso quando, na verdade, haveria espaço também para a análise seria de um mercado de trabalho cada vez mais exigente, com altas taxas de funcionários com Síndrome de Burnout.





Na análise de Caroline Marcon, ela propõe uma reflexão na clássica frase de Jung: “Não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você decidiu fazer com o que fizeram com você”. Esta mensagem é para os procrastinadores que querem quebrar este padrão. “A última coisa que os ajudaria seria atribuir a responsabilidade ao mercado de trabalho cruel ou qualquer outro agente externo.”









APLICATIVOS CONTRA A PROCRASTINAÇÃO Os aplicativos podem ser uma saída para controlar a procrastinação e são de fácil acesso, práticos (foto: stevepb/Pixabay)





Pesquisa da Fundação Estudar, em parceria com a empresa de pesquisa MindMiners, mostrou que 52% dos indivíduos consideram a procrastinação o pior inimigo da produtividade. Procure as sugestões abaixo em sua loja de aplicativo.





Focus To-Do: combina um contador pomodoro com um gerenciador de tarefas, é um aplicativo baseado em ciência que irá motivá-lo a manter o foco e cumprir o que precisa fazer. Priority Matrix: o aplicativo monta uma matriz de acordo com as tarefas que são adicionadas pelo usuário. Estas podem ser categorizadas entre quatro níveis: críticas e urgentes; críticas, mas não urgentes; não críticas e urgentes; e nem críticas, nem urgentes. Any.do: reúne ferramentas de organização e planejamento dentro da sua plataforma. Entre elas, é possível fazer listas de tarefas e sincronizar as informações em tempo real entre o celular e computador. Flipd: usa listas e cronômetros para controlar a produtividade do usuário. Basta adicionar as metas e tarefas do dia para que a plataforma crie sessões personalizadas e separadas por tempo. Freedom: bloqueia o acesso a todos os sites, redes sociais e páginas que podem acabar distraindo o usuário enquanto executa uma tarefa importante. Até as mensagens e ligações podem ser desativadas. Evernote: software destinado a organização da informação pessoal mediante um arquivo de notas. Existem versões para diversos sistemas operacionais e web. Quando surge uma ideia e não quer perdê-la, basta abrir o aplicativo e anotá-la. Além de textos, é possível guardar imagens, links, vídeos, tudo o que almejar ver depois do trabalho ou dos estudos. SimplyNoise: para muitas pessoas os ruídos do dia a dia são as principais distrações. Trabalhar ouvindo os colegas conversando ou os carros passando na rua pode ser um sufoco para aqueles mais dispersos. O SimplyNoise reúne diversos ruídos contínuos que podem ajudá-lo a se manter mais isolado do ambiente. Um simples fone intra-auricular combinado com um ruído de ondas do mar, por exemplo, pode ser suficiente para deixá-lo alheio das distrações. O app permite ainda configurar a intensidade do volume e as oscilações sonoras.





FAÇA O TESTE





Que tipo de procrastinador você é? Faça o teste clicando neste site e saiba se você realmente é o pior procrastinador do mundo ou apenas um procrastinador normal no







FATORES QUE INFLUENCIAM NA CAPACIDADE DE SER PRODUTIVO*

Nível de descanso. Estresse. capacidade de interagir com a tarefa (se a pessoa se sente preparada para realizá-la). Motivação.

*Fonte: Neurocientista Thais Gameiro, sócia-fundadora da Nêmesis