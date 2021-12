Premiação máxima 5 estrelas para o Biocor Instituto

Biocor recebe Selo de Excelência Assistencial Hospitalar da Unimed-BH (foto: Assessoria Biocor/Divulgação )



Pelo quinto ano consecutivo, o Biocor Instituto recebeu o Selo de Excelência Assistencial Hospitalar da Unimed-BH. Hospital referência na alta complexidade, o Biocor conquistou a premiação máxima – 5 estrelas – sendo o único de toda a Rede Unimed-BH distinguido pelas suas boas ações na redução de condições adquiridas.

O programa Selo de Excelência Assistencial Hospitalar promovido pela Unimed- BH avalia dimensões essenciais para a qualidade e percepção assistencial do paciente, merecendo destaque, entre outras, a segurança, o acesso, o desempenho medido em metas previamente estabelecidas, as certificações e a experiência do cliente.

O reconhecimento alcançado, após rigorosa auditoria externa independente, segundo critérios únicos e desafiadores, aumenta a importância desta conquista pelo Biocor do prêmio máximo do Selo de Excelência/2021 e, ainda, como o único hospital a receber destaque especial pela redução de condições adquiridas. Soma-se a tudo isso o fato de ser a quinta premiação máxima do hospital nos cinco ciclos já promovidos pela Unimed-BH.





“Agradecemos não apenas aos médicos do Corpo Clínico, aos nossos colaboradores, fornecedores e prestadores, aos profissionais da equipe Rede D’Or São Luiz que, este ano, agregaram ainda mais força, competência e ética ao Biocor e com os quais já formamos um único time de ponta, mas, o nosso muito obrigado vai, de forma especial, aos nossos Pacientes que nos premiam com a sua confiança. Somos muito gratos a todos, pois juntos formamos uma constelação”, ressalta a diretoria do Biocor.