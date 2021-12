Vacina VPC13 pode prevenir 90% das doenças graves em crianças

(foto: Markable Comunicação/divulgaçãoPixabay)







A Vacina Pneumocócica Conjugada 13 – Valente (VPC13) previne cerca de 90% das infecções provocadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae (pneumococo), causadora de doenças graves em crianças, como pneumonia, meningite e otite. Tomar vacina VPC13 é uma maneira de fortalecer a imunidade, ajudar o organismo a criar os próprios anticorpos para combater a doença e, também, a proteger principalmente as crianças. A pneumonia é a principal causa de morte em crianças de até 5 anos. Com a volta às aulas, essa vacina se torna mais essencial ainda, pois, além de reduzir casos de pessoas contaminadas, ajudará a diferenciar sintomas de gripes, resfriados e até mesmo da COVID-19. Para o hematologista, patologista clínico e diretor do Laboratório São Paulo, Daniel Dias Ribeiro, mesmo que a vacina não esteja no Calendário Nacional de Imunização, algumas vacinas precisam ser tomadas com a orientação médica. “As crianças precisam estar protegidas de infecções que podem trazer problemas de saúde graves”, ressalta.

Estímulo à doação de órgãos

Mesmo que abordado de forma fictícia, a doação de órgãos é estimulada no segundo livro da escritora independente Ivana Vilela, “A menina que ganhou o coração”. A obra foi lançada em 11 de dezembro, e dá continuidade à história que começou no primeiro livro, “A menina que dividiu o coração”, no qual Lina, uma arquiteta, ao descobrir que vai morrer, resolve doar seu coração a Sara. A protagonista faz uma proposta inusitada: a doação do órgão na condição de que a jovem assuma também a sua vida, para que o seu coração continue perto daqueles a quem ela ama. “No livro, tento mostrar a importância da doação de órgãos e como o transplante pode proporcionar uma nova chance de vida para outra pessoa. Abordo os dilemas de Sara e o principal deles é se ela deve atender ao pedido de Lina, assumindo seu lugar como mulher e mãe, ou construir seu próprio caminho. Para saber o desfecho tem que ler até o final!”, afirma a autora.





SERVIÇO

Livro: “A menina que ganhou o coração”

Produção independente

site: www.ivanavilela.com.br









Cuidados

com a pele

dos idosos

O tempo seco é um dos principais fatores externos que predispõem alterações na pele dos idosos, que já sofrem com a perda natural da hidratação e elasticidade do maior órgão do corpo humano. É natural que esse grupo etário apresenta mais coceiras, causando microlesões, já que a aparência da pele com o tempo se torna mais seca, tornando-a mais sujeita a machucados e infecções. A coordenadora técnica da Home Angels, rede de cuidadores de idosos, Janaína Rosa, separou algumas dicas para os cuidados diários.





Atenção com a duração

dos banhos e a temperatura

da água: é importante lembrar que banhos muito quentes prejudicam a pele, pois a temperatura elevada pode causar queimaduras ou ressecamento. Prefira os mornos e de menor duração para não ficar tanto tempo exposto à água. O sabonete deve ser passado gentilmente sobre o corpo e evite produtos que tenham componentes que favorecem o ressecamento, como esfoliantes.





Hidratação diária: aproveite para se hidratar logo após o banho, já que a pele absorve melhor a composição do produto quando os poros ainda estão abertos. Prefira hidratantes que não contenham nenhum tipo de fragrância, pois é possível que alguns cheiros irritem a pele ou causem alergias.





l Hábito: faça da ingestão de água um hábito diário. Ela é um hidratante natural e previne complicações dos órgãos externos e internos e também diminui a sensação de inchaço causado pela retenção de líquidos. Além disso, a falta de água pode resultar em desidratação, pele ressecada e

problemas nos rins.

No verão, aumento de pedras

nos rins pode chegar até a 30%

Você sabia que com os dias mais quentes a incidência de pedras nos rins aumenta? Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) revelam que esse crescimento pode chegar a 30% em comparação a outras épocas do ano. De acordo com o urologista Eduardo Leze, isso ocorre devido ao aumento de transpiração e falta de hidratação adequada. “Geralmente, não repomos o líquido na quantidade proporcional ao que perdemos nos dias mais quentes. Isso acontece, principalmente, com o público masculino”, afirma o doutor em fisiopatologia e ciências cirúrgicas pela UERJ, cujo trabalho foi premiado pela Academia Nacional de Medicina. Para prevenir a formação dos cálculos e impedir o aumento das pedras já existentes é fundamental manter a hidratação, principalmente nos dias mais quentes. Leze dá uma dica: “A urina deve estar bem clara. Além da água, invista em sucos de frutas cítricas. Eles contêm citrato, um componente protetor que diminui a formação de novos cálculos. Não deixe de diminuir o consumo de carne vermelha, de sal e de bebidas adoçadas artificialmente”, complementa. O cálculo renal é causado por interações do metabolismo, com o comportamento alimentar de algumas pessoas. Nas que têm mais propensão, mas controlam a alimentação e fazem uma ingestão de líquido adequada, as chances diminuem.





Animação ensina os pequenos

a lidarem com o diabetes

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) apresenta sua primeira animação destinada a explicar o diabetes para crianças. Em linguagem acessível, o curta auxilia o entendimento infantil sobre o que é a doença, como administrá-la e, sobretudo, como é possível manter uma vida normal, adotando-se uma rotina de cuidados. Intitulada “Animaconto”, a iniciativa visa contribuir para o conhecimento e autonomia dos pequenos no trato com seu próprio corpo, bem como auxiliar pais, responsáveis e educadores sobre como explicar o que é a doença e a importância de controlá-la. Segundo a endocrinologista Dhianah Santini de Oliveira, coordenadora do Departamento de Campanhas da Sociedade Brasileira de Diabetes, o “Animaconto” destina-se a conversar com crianças até 12 anos, visto que "geralmente, é nessa faixa etária que os pais começam transferir às crianças a função manter a dinâmica de controle do diabetes. Por vezes, esse processo de ganhar autonomia e responsabilidade é permeado por dúvidas. E essa animação busca contribuir para esse diálogo e entendimento". O “Animaconto” está disponível gratuitamente no Diabetes Play, a plataforma de vídeos on demand da Sociedade Brasileira de Diabetes.