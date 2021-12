ONG Semear no Vale arrecada itens para Caravana de Natal; veja como doar

Família com doações de anos anteriores (foto: Semear no Vale/Divulgação)

Juntos podemos eliminar esse ciclo de miséria secular: esse é o objetivo da Organização Semear no Vale, que tem como objetivo promover esperança e alegria de viver para centenas de crianças, jovens e idosos que vivem em condições de extrema pobreza e vulnerabilidade.



“Trabalhamos para proporcionar educação e saúde integral, capacitação para o trabalho, geração de emprego e renda, de modo a formar pessoas comprometidas com a edificação de um mundo mais justo e fraterno” diz o site oficial da organização.

Há 10 anos a Semear no Vale vem transformando vidas nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e conta com a ajuda de doações e apadrinhamentos de outras pessoas. “Para além dos bens materiais, buscamos levar o que há de melhor em nós; doamos amor, cuidado, esperança e encontramos na alegria contagiante de nossos filhos pelo coração, a motivação necessária para perseverar e fazer algo mais para modificar aquela realidade”, ressalta Joice Cardoso, presidente da Semear.

Nesta época do ano a associação promove a Campanha de Natal que ampara os moradores de pequenas vilas e famílias que residem às margens das externas rodovias que atravessem os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Uma caravana solidária de Natal vai levar cerca de 15 toneladas de donativos para mais de 1.500 desses moradores.



Ao todo, a caravana vai percorrer aproximadamente 600km para ajudar 11 comunidades rurais que ficam na cidade de Novo Oriente: Pedra Lanhada I, II, Americaninhas, Córrego do Pedro, Córrego do Zú, Faísca, Ribeirão de Santana, Ribeirão Vermelho, Macaquinho, Capoeirão e Patrícios.

Voluntária em atividades de campo em anos anteriores (foto: Semear no Vale/Divulgação )

A ação vai acontecer em 15 de dezembro, quando voluntários da Associação Semear no Vale partem de BH com destino à região Nordeste de Minas Gerais, que registra os menores índices de desenvolvimento do estado. Contudo, as doações só podem ser feitas até amanhã (11/12). A ONG está recolhendo alimentos, produtos de higiene pessoal, material de limpeza doméstica, materiais para casa, como filtro de água com vela e roupas de camas, e brinquedos com os quais as crianças se identificam. As doações não devem estar embaladas com papel de presente.

Além desses objetos e materiais, equipamentos de campo, como rolo de corda, cavadeira articulada, lanterna, enxada, entre muitos outros, também estão sendo arrecadados. De acordo com a presidente da Semear, essas famílias se encontram em regiões com grande potencial para o desenvolvimento da agricultura a médio prazo e podem conquistar autonomia financeira se adequadamente capacitados e apoiados.



Essa iniciativa faz parte do outro projeto da ONG, “Do campo à Mesa”, que permitiu que algumas dessas famílias se profissionalizassem para fazer atividades de agricultura familiar e tirar o próprio sustento da terra onde vivem.

A continuidade desses projetos que promovem transformações com resultados duradouros, só ocorre devido ao apadrinhamento, uma outra forma de doação que ocorre quando se faz contribuições mensais regulares que serão revestidas em saneamento básico rural, promoção de educação, saúde, profissionalização, geração de emprego, renda e desenvolvimento social sustentável nestas regiões cujas famílias vivem em condições de privação, exclusão, abandono e ampla vulnerabilidade social.

Ademais, todas as ações contam com o apoio de voluntários, portanto, também é possível contribuir se voluntariando. Para mais informações de como ajudar a organização, acesse o site oficial semeranovale.com.br, clique em Menu no canto superior esquerdo e depois na aba “Como ajudar”.

Os donativos devem ser entregues na Rua Frei Manoel da Cruz, 515, apto, 202/B, Bairro Jaraguá, Região da Pampulha. Telefone para informações: (31) 99927-7079.

Lista de itens para doação (foto: Banco de Imagens EBV)

