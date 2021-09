Guia de exercícios para iniciantes

(foto: Pixels )











Seja para reduzir fatores de risco de saúde, ficar satisfeito com a aparência ou acabar com o sedentarismo, a prática de exercício físico deve ser algo presente na vida de todas as pessoas de qualquer faixa etária. A WW Brasil – antiga Vigilantes do Peso – separou a melhores dicas para aqueles que querem começar a se exercitar e não sabem por onde começar. A empresa de saúde e bem-estar oferece um programa de rotina baseado em quatro pilares: alimentação, exercícios, sono regulado e “mindset” saudável. O programa, que pode ser feito através do aplicativo da WW Brasil ou dos encontros on-line, garante um monitoramento completo das atividades do dia a dia e alimentação. Confira as dicas:





» Defina metas: Encare como um compromisso o ato de andar de três a quatro vezes por semana durante 20 minutos, por exemplo. Concentre-se em um objetivo, depois passe para o próximo.

» Vá devagar: Um grande erro de esportistas novatos é começar ansioso e com gás máximo. O início de qualquer atividade deve acontecer lento e gradualmente.

» Mexa-se do seu jeito: lembre-se de que a melhor atividade é aquela que você faz porque realmente gosta. Assim, a probabilidade de fazer de forma mais consistente é maior.

















SEMANA DA MÃE DIVINA

Até 2 de outubro, a professora Maria José Marinho e a Escola de Yoga Ponto de Equilíbrio promovem a Semana da Mãe Divina – Dias auspiciosos para pedir bênçãos e alcançar graças. O ritual acompanha a celebração comemorada na Índia, a Festa das Mil Luzes, praticada há milênios em homenagem a Mãe Divina, a divindade que representa a força destruidora dos aspectos negativos do indivíduo e do planeta. É uma semana de limpeza, purificação, meditações, orações e reflexões para uma mudança positiva de vida, esquecer os momentos difíceis, atrair abundância e prosperidade. Este ano, excepcionalmente, o ritual poderá ser feito presencialmente, de 2ª a 6ª feira, das 7h às 12h30, ou on-line, e no sábado e domingo, presencialmente ou on-line, das 8h às 10h. Inscrições: WhatsApp (31) 99145-7178, (31) 3223-8340 ou www.pontoequilibrio.com.br.

Auriculoterapia para bebês e crianças

A auriculoterapia é uma terapia de microssistema que tem como base o princípio de que o corpo humano pode ser totalmente representado através da orelha. Sendo atualmente um ramo da acupuntura, ela tem como objetivo estimular os pontos corretos do pavilhão auricular, fazendo o corpo liberar estímulos que ajudam a retomar seu estado de equilíbrio. Como crianças e bebês sofrem menos com as interferências do ambiente externo, essa prática tem um efeito bem mais e eficaz nessa faixa etária. “As crianças ainda estão com a energia 'crua' e são puras de sentimentos e emoções. Portanto, o tratamento se torna mais efetivo”, explica a terapeuta holística Natália Lima. O tratamento, além de ser pouco invasivo, é um excelente aliado no alívio de cólicas, melhorias do sono, atenuação dos sintomas do início da dentição e até no combate ao estresse gerado pela volta às aulas. A técnica consiste em colocar um material esférico e de superfície lisa – como um pequeno grão de mostarda – preso à pele, de forma que faça pressão no ponto auricular pretendido. Ademais, ela ainda conta com benefícios como ter uma fácil aplicação, ser econômica, ser bastante indicada e ter poucos efeitos colaterais. Vale lembrar que essa terapia não substitui outros tratamentos alopáticos, ela apenas os auxilia e os reforça.



Benefícios do mamão para a saúde

(foto: Divulgação )

Fruto da planta Carica papaya, o mamão, quando maduro, tem sabor doce e cores vibrantes. Mas não se engane, ele é uma fruta que também pode ser consumida sem estar madura, desde que seja cozido antes. Especialmente para as grávidas, o mamão verde é rico em látex, que pode estimular as contrações. Rico em nutrientes, seu consumo frequente pode diminuir o risco de muitas doenças, principalmente aquelas que tendem a surgir com o avanço da idade. Rico em vitaminas A, C, K, E, complexo B, cálcio, potássio, magnésio e fósforo, ele ajuda a retardar o envelhecimento, reduzir as rugas, as linhas de expressão, a acne e os melasmas. A nutricionista Adriana Stavro explica que o mamão também tem propriedades anticâncer, ajuda no controle glicêmico, melhora a absorção de cálcio para fortalecer os ossos, melhora a digestão e previne a constipação, sendo assim um alimento indispensável na dieta humana.





Entenda como a pandemia pode er afetado sua menstruação

Estudo realizado pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) identificou que 77% das mulheres relataram alterações no ciclo menstrual durante a pandemia. Isso acontece porque o momento atual trouxe um aumento do estresse e da ansiedade, dois fatores que afetam diretamente os hormônios reprodutivos das mulheres. Quando o corpo é colocado sob pressão constante, ele secreta hormônios do estresse: o cortisol e a adrenalina. O cortisol altera os padrões de secreção de um hormônio chamado GnRH que, por sua vez, altera a secreção de outros dois hormônios essenciais ao funcionamento do ovário e da ovulação, o LH e o FSH. “Quando os níveis de LH e FSH são baixos, os ovários podem não produzir estrogênio adequado para ocorrer a ovulação e, consequentemente, a menstruação, causando as alterações no ciclo menstrual.”, explica a ginecologista Fernanda Torras. Lembre-se de que nenhuma alteração no ciclo menstrual é considerada normal, mesmo as provocadas pelo alto nível de estresse ou ansiedade. Todas elas são situações que requerem avaliação médica. Sendo assim, se você perceber alguma alteração na sua menstruação, procure um profissional para investigar a causa.

Como combater as olheiras

(foto: Pixels)

As olheiras são problema que vem afetando, cada dia mais, homens e mulheres. A rotina corrida, a falta de sono e o cansaço são algumas coisas que podem desencadear o inchaço e o arroxeado debaixo dos olhos. O médico Marcelo Nascimento, pós-graduado em cirurgia geral e em cirurgia plástica, explica que existem outros fatores que podem acarretar o aparecimento das olheiras. “O inchaço sob os olhos em momentos de fadiga pode ocorrer por hereditariedade, retenção de líquidos, alergias, reação a medicamentos ou falta de sono”, explica o cirurgião. Vale ressaltar que são poucas as pessoas que precisam recorrer à cirurgia para corrigir o problema. Com o intuito de ajudar quem sofre com as olheiras, Marcelo separou algumas dicas eficazes. Confira:





» Descanse bem: durma pelo menos 8 horas por dia. Sem um descanso adequado não há cirurgia que corrija esse problema

» Reduza o consumo de sal, pois esse é um ingrediente que ajuda na retenção de líquidos

» Consuma pelo menos 2 litros de água por dia

» Adicione alimentos diuréticos na sua alimentação, eles vão ajudar a eliminar os fluidos corporais

» Cuide bem da hidratação da pele do rosto. Uma pele ressecada é um grande aliado das olheiras

*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram