Curso sobre práticas lunares para quem busca sucesso e recomeços

A Lua Nova é uma das principais fases da Lua. Esse período é marcado por recomeços, renovações e iniciativas. Nesta quarta-feira, 8/9/21, às 19h, será realizado o segundo módulo do curso Práticas Lunares.



Para atrair sucesso, abundância e sorte, o Espaço Despertar vai realizar a misteriosa dança da Sacerdotisa de Vênus, meditação com mandala magnética e massagem dos quatro Elementos. Esse ritual lunar será na Rua Helena Antipoff, 275, Bairro São Bento, Região Sul de Belo Horizonte, no Espaço Lunar.

Informações e inscrições com Sandra Kiefer:(31) 99116-9858.