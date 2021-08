Gama plus: pesquisadores brasileiros encontram nova versão da variante

Segundo os cientistas, a Gama plus tem características encontradas na variante Delta e é mais transmissível que a original (foto: Pixabay)

encontraram umada variantedo coronavírus. Ela surgiu em Manaus, Amazonas, em janeiro, e provocou um aumento do número de casos e mortes pela doença . A nova cepa foi chamada dee tem características encontradas na variante Delta, que surgiu na Índia e tem preocupado os especialistas por ser mais transmissiva.





Os autores do relatório classificaram a mutação como "convergente com características da Delta, variante que geralmente apresenta essa alteração estrutural.”





O que ocorre é que um aminoácido presente na "coroa" do coronavírus, chamado prolina, é substituído por outro, a histidina.





Essa mutação torna a variante Gama plus mais transmissível do que a Gama tradicional, segundo José Eduardo Levi, virologista e coordenador do projeto, em entrevista ao portal "R7".

Mutação encontrada em 6 estados

As amostras de Gama plus foram encontradas em 6 estados: Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Ceará, Santa Catarina e Paraná.





O pesquisador acredita que a mutação tenha origem no Amazonas. Além disso, Levi afirma que um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostra que 78% dos novos casos de COVID-19 no Amazonas em julho foram causados pela Gama plus.





A mutação torna a nova variante mais parecida com a Delta em relação à facilidade de transmissão, segundo o pesquisador. Mas, existem outras variáveis para determinar se ela vai se espalhar ou não.





Levi acredita que no caso de cidades pequenas, com pessoas que cumprem o isolamento social e usam máscaras, as chances de disseminação do vírus seriam menores. Já em grandes centros urbanos, a possibilidade dela se espalhar é maior.

O trabalho faz parte do projeto Genov, da rede de laboratórios Dasa. Os cientistas analisaram 1.380 amostras de pessoas com COVID-19 no país. Os resultados mostraram que onze delas tinham aP681H (Gama plus).