Laboratório da UFMG testa amostras de saliva para diagnóstico da COVID

Aparelho que usa raios infravermelhos para detectar a presença de COVID na saliva (foto: UFMG/Divulgação )









Parte das amostras analisadas na UFMG está sendo coletada no Centro de Referência e Atendimento à COVID-19 do município de Caeté.





Segundo o professor Vasco Azevedo, as amostras colhidas no município da Região Metropolitana de Belo Horizonte fazem parte do esforço da rede em mostrar à Anvisa que o método de diagnóstico por saliva é eficiente. Para isso, os pesquisadores comparam os resultados destes testes com os efetuados pelo método swab nasofaríngeo (RT-PCR) da mesma pessoa.





Raios infravermelhos e inteligência artificial





Menos invasivo e mais rápido que o RT-PCR, o teste salivar utiliza raios infravermelhos, que incidem sobre as amostras. Depois, elas são analisadas por inteligência artificial.





“Estamos percebendo que os resultados por saliva e por swab são equivalentes, o que prova que o método de testagem salivar é tão eficiente quanto o padrão RT-PCR. Provar essa eficiência é requisito para que a Anvisa aprove a nova tecnologia”, explica o professor.





Segundo os dados que foram enviados à Anvisa, o método de diagnóstico salivar tem acurácia de 92%, o que atesta sua eficiência e qualidade. Ele foi desenvolvido pelo professor Luiz Ricardo Goulart, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e o resultado sai em apenas dois minutos.





“Estamos realizando uma espécie de teste clínico com o método de diagnóstico salivar, em moldes semelhantes ao que se faz quando uma vacina é testada. Os experimentos feitos nos laboratórios espalhados pelo Brasil têm o intuito de provar que o método salivar tem a mesma eficiência que o RT-PCR, indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Depois da aprovação da Anvisa, o método terá a sua qualidade certificada e poderá ser comercializado e utilizado em larga escala”, diz Azevedo.





Para o pró-reitor adjunto de Pesquisa da UFMG e coordenador do projeto, a validação do teste salivar é importante porque a testagem em massa ajuda no controle da pandemia no país.





“Ter mais um método de diagnóstico considerado padrão é essencial para que consigamos realizar mais testes no Brasil. A UFMG entende a importância de conduzir uma iniciativa como esta, tendo sido a instituição responsável pela maior parte dos testes já realizados pela rede.”





Além das amostras coletadas em Caeté, o ICB também está oferecendo os testes, de forma gratuita, a pessoas da comunidade do Instituto que estejam frequentando o campus da UFMG.





A intenção é que, em breve, alunos, professores e funcionários da universidade possam ter acesso aos testes salivares. "Isso dará mais segurança para o futuro retorno às atividades no campus", avalia.





A participação na pesquisa não é aberta à população em geral.





Trabalho em rede





O Projeto institucional em rede: laboratórios de campanha para testes de diagnóstico da COVID-19 foi lançado em julho do ano passado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e já realizou mais de 370 mil testes de diagnóstico da doença – a maior parte foi processada nos laboratórios da UFMG.





A iniciativa, que conta com 13 universidades das cinco regiões brasileiras, teve início com uma rede da UFMG dedicada a ampliar a capacidade de testagem da doença, por meio da detecção de marcadores moleculares do vírus Sars-Cov-2. O projeto é financiado com recursos de R$ 32,5 milhões repassados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).





Além da UFMG, a rede de laboratórios de campanha reúne as universidades:





Universidade Federal Fluminense (UFF),

Universidade Federal da Paraíba (UFPB),

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),

Universidade Federal de Goiás (UFG),

Universidade Federal De São Paulo (Unifesp),

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS),

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),

Universidade Federal do Amazonas (Ufam),

Universidade Federal do Paraná (UFPR),

Universidade Federal do Oeste da Bahia(Ufob) e

Universidade Estadual De Santa Cruz (Uesc/BA)





As informações sobre os testes realizados pelo projeto são atualizadas diariamente





*Estagiária sob supervisão

