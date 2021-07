Como cuidar da pele em dias frios?

(foto: PR Consulting Americas/Divulgação)











Nos dias frios, a atenção com a pele não deve ser deixada de lado. No inverno, alguns fatores influenciam no ressecamento da pele, como temperatura e baixa umidade do ar, redução de suor e aumento de banhos quentes. Ainda, a menor ingestão de líquidos nesta época prejudica a hidratação. Por isso, os cuidados devem ser mantidos, como o uso de sabonetes e hidratantes. Segundo Eliana Antiqueira, dermatologista do Grupo São Cristóvão Saúde, “os sabonetes normais têm pH alcalino, o que altera a camada lipídica da pele, causando ressecamento e irritação. Indicamos o de glicerina. Prefira os líquidos aos em barra, pois eles têm pH mais adequado”, diz. Quando o clima esfria, é difícil não tomar banho com água quente. Mas, é preciso cuidado para não causar vermelhidão.

É aconselhado evitar o uso de buchas ou tomar mais de um banho por dia. Ainda, deve-se hidratar rosto e corpo após o banho. E é muito importante usar protetor solar.









Dicas para criar filhos éticos e responsáveis

(foto: Pixabay )

É muito comum ver pais fazendo pelos filhos tarefas que eles já sabem fazer sozinhos. Essa postura prejudica o desenvolvimento do pequeno, tornando-o dependente e frágil. Por isso, é importante ensiná-los a serem responsáveis. Confira as dicas da educadora parental Stella Azulay. Mas, lembre-se: educar exige paciência, esforço e determinação.





» Mostre aos seus filhos que você confia neles: acredite na capacidade deles. Se eles já confiam em si, incentive. Não diminua o entusiasmo e nem encoraje medos e incertezas. Deixe-os seguirem o próprio caminho sem medo de errar. Ensine-os a ter mente positiva e a pensar o quão bom é experimentar. Mostre a eles que você está disposto a ajudar.

» Ensine com o exemplo: o exemplo é a melhor maneira de educar. Se você quiser ter filhos independentes, respeitosos e educados, mostre-os como se faz com ações. Lembre-se de que a criança é como uma esponja: ela absorve as informações e vai repetir o que vê e ouve.

» Mostre que responsabilidades fazem parte da vida: é essencial ensinar as crianças que a vida é feita de ação e reação. Dê aos filhos responsabilidades que sejam adequadas às idades. Não tire obrigações, isso representa aprendizagem sobre a colaboração e o trabalho em equipe.

» Ensine a se responsabilizar: todo mundo erra. Isso faz parte do desenvolvimento e amadurecimento. Porém, quando seu filho fizer algo errado, não deixe passar despercebido. Mostre que ele errou, explique e deixe claro que ele deve se responsabilizar e pedir desculpa.













Cuide da sua voz





É comum que nas estações mais frias as pessoas fiquem roucas ou sintam dores de garganta. Isso porque, com a queda nas temperaturas, os vasos sanguíneos se contraem, o que deixa a laringe mais estreita e as cordas vocais mais apertadas, provocando mudanças na qualidade da voz. Para cuidar das pregas vocais, a fonoaudióloga Liliane Lopes dá dicas práticas para cuidar da voz. Confira:

n Poupe a voz e procure não falar tão alto

n Evite fumar

n Afaste-se do ar-condicionado

n Faça inalação com vaporizador ou aproveite o vapor de uma chaleira com água quente

n Evite líquidos e alimentos muito gelados ou muito quentes

n Beba bastante líquido, principalmente água, e prefira chás mornos

n Coma maçã

n Evite excesso no consumo de leite e derivados, pelo menos no período da manhã





Atenção: Muitas pessoas acreditam que o conhaque auxilia a garganta. Ele pode esquentar, mas como toda bebida alcoólica, produz ácido clorídrico, que é prejudicial para as cordas vocais. Se mesmo com cuidados você perceber que não melhorou, procure um médico.

Trilogia exclusiva

(foto: Laszlo/Divulgação)

A Cannabis tem várias finalidades. Ela é conhecida e cultivada há anos. Na Antiguidade, era utilizada como fonte de óleo e fibras para a elaboração de tecidos, cordas e papel. Nativa da Ásia, as primeiras evidências do seu uso medicinal datam de 4000 a.C. contra cólicas, dores reumáticas, febre e asma. A Editora Laszlo, vislumbrando a pluralidade da planta e conhecendo os benefícios dela para a saúde, bem-estar e economia, lança a coleção Cannabis, que promete mudar a visão social e cultural da planta. As obras “Medicina canabinoide: O poder da Cannabis no tratamento de doenças”, “O guia completo do CBD e as propriedades medicinais da Cannabis” e “Cannabis medicinal: Um guia para pacientes e profissionais da saúde” trazem informações consistentes e embasadas em experiências clínicas e evidências científicas do uso medicinal da Cannabis.





Cutículas hidratadas no inverno

(foto: Pixabay )

Com as temperaturas mais baixas, pele, unhas e cabelos sofrem, principalmente por conta do ar seco. Nesse cenário, banhos quentes e o pouco consumo de água se tornam comuns e favorecem o ressecamento. E as cutículas estão na lista de partes do corpo que sofrem neste período. Para garantir a hidratação, Lajara Graciano, da Singu, dá dicas valiosas. Veja:





» Esfoliação: para que as cutículas não fiquem enrijecidas, com rachaduras ou pelinhas, é fundamental esfoliá-las semanalmente para eliminar peles mortas. O ideal é realizar o processo com um creme suave e utilizar protetor solar ao finalizar.

» Abuse dos cremes e óleos: quando as cutículas estão desidratadas, é importante hidratá-las todos os dias. Uma opção caseira é o óleo de cravo, que hidrata e tem ação antifúngica.

» Fuja dos banhos quentes: basta a temperatura cair que a água quente se torna aliada das pessoas, porém essa prática é prejudicial às cutículas por ressecá-las. Aposte em um banho morno para que não haja desgastes.

» Beba água: a hidratação de qualquer parte do corpo vem de dentro para fora. Por isso, turbine o consumo do líquido nesta época.