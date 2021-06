Natação: bom para o corpo e para a mente

(foto: pixabay)





Para além de lazer, a natação é muito benéfica para o corpo humano, e isso em vários aspectos, sejam eles físicos ou mentais. A natação é uma atividade aeróbica de baixo impacto articular e que exige o trabalho de quase todos os músculos. Ela precisa de concentração e ritmo para executar a respiração e, por ser uma atividade praticada na horizontal, permite o alongamento muscular a cada braçada.





“Além disso, traz segurança e permite sociabilização para aqueles que praticam o esporte em ambientes que tenham piscinas ou em locais externos”, afirma Fernando Alde, educador físico, professor de natação e sócio-proprietário da Cia Athletica Kansas.





Um dos grandes benefícios da natação é o auxílio de tratamentos ortopédicos e/ou de dores nas articulações. “Esse tipo de exercício permite um fortalecimento muscular geral, protegendo articulações e reduzindo processos degenerativos. Isso tende a aliviar dores de artrose e fibromialgia, pois as articulações se mantêm mais soltas e flexíveis. É como se a natação ajudasse a lubrificá-las. É benéfica também por diminuir o choque causado pelo impacto no solo, comum em outros exercícios”, explica Daniel Oliveira, ortopedista.

Fernando Alde comenta, ainda, que pelo fato de os praticantes estarem imersos em ambiente aquático, o corpo tem redução considerável do peso, aliviando a pressão exercida nas articulações e minimizando dores, normalmente causadas por traumas, patologias, lesões por esforços repetitivos (LER), entre outras.



O professor de natação pondera sobre a importância de aliar a natação ao acompanhamento médico, pilar do tratamento do problema. “Em tudo que envolve saúde, precisa-se de ajuda profissional. Para tratarmos de uma lesão, temos que ser norteados por médicos ou fisioterapeutas”, ressalta.





Daniel Oliveira também recomenda a procura por um especialista antes do início da prática esportiva, independentemente de qual for. “É fundamental passar por exames médicos para saber se está apto para realizá-la. Isso porque a natação é indicada para crianças e não tem limite de idade. Mas pessoas com quadros de infecções pulmonares, rinites, faringites e sinusites devem evitar esportes aquáticos.”





Segundo ele, aqueles que têm alergias na pele (produtos químicos na água podem piorar quadros dermatológicos), micose e conjuntivite (por serem contagiosas) também devem procurar outro tipo de exercício físico, além de pacientes com osteoporose, já que o baixo impacto da natação não ajuda a controlar a doença. Além disso, é importante o acompanhamento de um educador físico para evitar lesões e uma alimentação equilibrada que forneça ao corpo os nutrientes necessários para a prática do esporte.



CUIDADOS





Os benefícios da natação vão além. Segundo Daniel Oliveira, essa modalidade faz bem, também, para o coração, por fortalecer a musculatura cardíaca e estimular a circulação sanguínea, e para a respiração, fortalecendo os músculos torácicos e ampliando a capacidade de respiração. Além disso, ela ajuda no controle de peso e na tonificação da musculatura, por ser um exercício de resistência.

O ortopedista Daniel Oliveira chama a atenção para os excessos da prática, que podem causar efeito contrário (foto: Ellen Casadonte/Divulgação)

Porém, o ortopedista chama a atenção para os excessos da prática, que podem causar um efeito contrário. “As lesões na natação acontecem quando a modalidade é feita de forma excessiva e em alta intensidade, quando o nadador faz uso de técnicas erradas ou quando está com alguma deficiência muscular. Tudo isso pode gerar uma sobrecarga dos membros superiores e inferiores.”





Dessa forma, entre os principais problemas causados pela natação, segundo ele, estão: a síndrome do impacto e tendinite nos ombros, condição que afeta a articulação dos ombros e é causada pela inflamação dos tendões que ficam em volta do manguito rotador, e o joelho do nadador, comum para os nadadores que praticam o ‘nado de peito’ com muita frequência. “O movimento de rotação desse estilo pode afetar o ligamento colateral mediano, que corre ao longo do lado interno do joelho”, explica.





Dores nas costas também podem, ser comuns, principalmente para aqueles que treinam muito a natação no estilo borboleta. “Esse tipo de braçada exige muito da musculatura e pode pressionar a coluna vertebral. Por isso, a melhor forma de evitar lesões esportivas na natação é fazer aquecimento, buscar sempre a execução correta dos exercícios, alongar o corpo antes do treino e aderir aos exercícios de musculação para fortalecer os músculos do corpo”, indica Daniel Oliveira.



UM PRESENTE





“Um bem maior”, é assim que a analista de sistemas senior Luciene Roque Monteiro, de 54 anos, descreve a natação em sua vida. Um presente, que, segundo ela, teve início com o sonho de tirar a certificação de mergulho em meados de 2003. Dede então, Luciene adotou a prática como esporte, o que, mais tarde, fez toda a diferença em sua vida, já que foi diagnosticada com artrose no quadril.





“Essa foi a atividade física mais indicada por médicos e fisioterapeutas por não ter impacto e permitir um gasto calórico considerável. Em 2014, quando coloquei a prótese no quadril, a natação voltou ao meu foco, já que tive que abdicar de qualquer atividade que envolvia impacto. A natação me proporciona a intensidade de que gosto e preciso para manter a forma física, pois manter o peso é um dos requisitos para prolongar a vida útil da prótese”, conta.



ANSIEDADE





A natação, assim como qualquer esporte e atividade física, cuida da saúde do corpo e da mente. É o que aponta o psiquiatra Lucas Bifano. “Do ponto de vista psicológico, ela é muito bem-vinda para quem sofre com transtornos de ansiedade, já que permite um maior fluxo de oxigênio para os músculos e acaba obrigando o praticante da modalidade a regular a própria respiração.”





“Além disso, a natação está ligada ao treinamento cardiovascular, que faz com que o sangue oxigenado seja bombeado de forma mais eficaz. Quanto maior esse fluxo sanguíneo, mais oxigênio o cérebro recebe e melhor ele trabalha. Outras vantagens são o desenvolvimento de hábitos positivos, a regulação das funções do organismo, o alívio do estresse, contribuindo diretamente para a regulamentação do sono, aumento de disposição e produtividade, da autoestima, concentração, humor e melhoria do sono e do apetite.”





Dessa forma, ele lembra que a partir do momento em que o paciente começa a praticar uma atividade física, como a natação, tende a fortalecer o bem-estar físico, mental e social. Isso faz, então, com que hábitos antigos sejam trocados por outros mais saudáveis, capazes de melhorar as condições pessoais, profissionais e de interação e socialização.





É o que o administrador Rodrigo Schulze, de 44, conta. Ele, que começou a praticar natação pelas qualidades do esporte – uma modalidade completa, com trabalho muscular e capaz de dar bom condicionamento, bem como de pouco impacto. Hoje, percebe o quanto a prática influenciou em seu bem-estar diário. Uma verdadeira mudança de vida. “A natação melhorou muita coisa, pra não dizer tudo. Melhorou meu condicionamento e agora busco o meu melhor dentro e fora da piscina. Melhorou até o meu círculo de amizades.”





“Agora, enxergo a natação como um esporte que me faz bem e querer melhorar sempre. Mudou a minha vida”, relata. De toda forma, Lucas Bifano orienta que a prática de atividades físicas não exime o paciente de procurar ajuda médica profissional. “O exercício em si é muito bom, mas em alguns casos, além dele, o tratamento deve vir acompanhado de terapia e medicamentos”, recomenda.





MAIS QUE UM ESPORTE...

OS BENEFÍCIOS:

A natação alonga o corpo e ajuda a manter as articulações soltas e flexíveis

Fortalece a musculatura cardíaca e diminui as chances de doenças cardiovasculares

Previne a asma, ajuda a tratar a bronquite e aumenta a capacidade respiratória

Reduz o nível de diabetes, melhora o nível de colesterol e ajuda a perder peso

Relaxa a musculatura e promove mais mobilidade ao corpo

Melhora a postura, aumenta a flexibilidade da coluna e ajuda no tratamento de dores causadas pela má postura

Ajuda a perder peso

Auxilia no controle da ansiedade e da depressão





Fonte: Ministério da Saúde