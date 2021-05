Higienização do ambiente pós-infecção por COVID-19

A COVID-19 já infectou mais de 15 milhões de brasileiros e a maioria deles se recuperou totalmente ou ainda está no processo. O isolamento domiciliar é adotado nos casos mais leves da infecção. Entretanto, a limpeza da casa após o período de quarentena também é essencial para ‘virar a página’.





A médica alergista e imunologista Lorena de Castro Diniz é coordenadora do Departamento de Imunizações da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) e deu algumas instruções à reportagem do Estado de Minas para que as famílias que enfrentaram a COVID-19 dentro da própria casa possam higienizar todo o local corretamente e voltar à rotina. Confira:





*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram

Como higienizar

O quarto do infectado, após os 14 dias?

>> É recomendando o uso de álcool 70% nas superfícies com pano úmido. No chão, pode jogar um desinfetante ou água sanitária. Dependendo do piso, pode ser pura ou com diluição de 50ml para cada litro de água ou um copo americano para um litro de água.

>> o paciente com COVID-19 está isolado no quarto, ele mesmo pode limpar no dia a dia, com pano úmido. É preciso manter o quarto limpo e arejado. Limpar o lugar é importante, até mesmo para se exercitar, levantar da cama e ajudar na recuperação.





Quais produtos devem ser usados?

>> Água sanitária, álcool 70% e desinfetantes.





Quais as medidas para a soluções de cada produto?

>> Cada produto tem sua recomendação, é preciso respeitar a indicação do rótulo.





O ideal é usar vasilhame descartável para servir a comida da pessoa isolada e jogar tudo fora depois?

>> Sim, de preferência. Mas se não for possível, é essencial separar o talher, copo, prato e vasilhame em geral em que a pessoa está comendo. Para limpar, é preciso lavar tudo separado, com a bucha diferente do restante da casa. E se tiver possibilidade de jogar água quente, pode também.





Como limpar o colchão depois que a pessoa termina o isolamento?

>> O colchão não tem nenhum problema, só trocar a roupa de cama já basta. Inclusive, enquanto a pessoa estiver isolada, é preciso substituí-la a cada dois ou três dias.





E as paredes? É possível limpar com alguma solução?

>> Se for uma tintura lavável, pode passar um pano úmido com álcool 70% ou desinfetante. Se não for possível, não há necessidade de se estressar tanto, pois não encostamos nas paredes com frequência. Além disso, o vírus não sobrevive muito tempo nesse tipo de superfície. Se ele estiver na parede, não vai ‘pular’ em você. É preciso um ‘veículo transmissor’, como colocar a mão na parede e depois levar à boca ou nariz.





É preciso usar luvas de silicone ou cirúrgicas para limpar?

>> Se não for o próprio paciente lavando e limpando a casa, é preciso usar luvas descartáveis. Após o uso, jogar fora.





Depois dos 14 dias, o paciente precisa usar máscara dentro de casa?

>> Não precisa. O término do isolamento é de 10 a 14 dias. Com as novas cepas, a persistência do vírus está maior, então é importante manter os 14 dias de isolamento por causa da evolução mais arrastada dos sintomas.





Como limpar as roupas que a pessoa infectada usar?

>> Roupas normais, de corpo, e as roupas de cama devem ser lavadas em separado do restante da casa. Se for uma lavagem na máquina, colocar apenas os pertences do paciente e bater. Quando acabar, jogar um desinfetante na máquina, sem roupas, e colocar num ciclo rápido para limpá-la e deixar pronta para uso de outras peças.





Em casas que têm apenas um banheiro, como deve ser a desinfecção?

>> O banheiro precisa ser lavado diariamente, após uso pelo infectado, com água sanitária e desinfetante. O próprio doente pode lavar ou outra pessoa, mas ambos com luvas e máscara.





O que fazer com as escovas de dente?

>> As escovas de dentes de todos da casa precisam ser trocadas no momento em que alguém testar positivo e após a quarentena também, pois nela há uma grande concentração do vírus. Geralmente, as famílias deixam guardadas em potinhos no banheiro, por isso é importante fazer a substituição. E, claro, deixar a escova da pessoa infectada separada das demais durante o período de isolamento.





Como limpar os outros cômodos da casa pelos quais o infectado não transitou?

>> Limpar normalmente, com os produtos de costume, mas com maior atenção aos ambientes que são compartilhados. Também é importante deixar álcool líquido 70% em borrifadores para o doente borrifar nas maçanetas, sempre que for pegar comida na porta do quarto ou ir ao banheiro. Só borrifar e deixar uns minutos agindo já basta, não precisa ficar esfregando.





É recomendado fazer a sanitização ou dedetização de ambientes após o fim da quarentena?

>> Sim, a sanitização pode ser feita desde que não passe uma falsa sensação de segurança. Tem que ser uma empresa séria e autorizada, já que inalar produtos irritantes pode até prejudicar o paciente pós-Covid. É preciso pesquisar a empresa, saber se está regular com a Vigilância Sanitária e se usa produtos regulados pela Anvisa ou agências regulatórias. Mas lembrando que a sanitização vai durar 24 horas ou 48 horas de proteção, no máximo. Se outra pessoa contaminada entrar no ambiente, o local está infectado de novo. É necessário seguir as medidas de prevenção e higiene, com o uso de máscara ao sair de casa, passar álcool nas mãos, manter o distanciamento e todas as normas que já conhecemos como eficazes.