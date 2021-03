Ócio que faz bem e sem culpa: saiba não fazer nada

O ócio entendido como meio para o bem-estar eleva a criatividade e a produtividade e melhora a qualidade das relações interpessoais (foto: DEZALB/Pixabay)





Exercer o direito de não fazer nada é mais simples do que parece. Parar, desacelerar num mundo que impõe rotinas estressantes de trabalho e de cuidados com a casa e a família, mesmo em tempo de pandemia. A polonesa Olga Mecking, escritora, jornalista e tradutora, faz sucesso com seus artigos em defesa da prática do ócio entendido como bem-estar publicados no New York Times, The Washington Post, The Guardian e BBC. Com a grande repercussão da teoria, ela, que vive na Holanda com o marido alemão, acaba de lançar o livro “Niksen – Abraçando a arte holandesa de não fazer nada”, pela editora Rocco.





A expressão niksen ganha espaço como tendência de bem-estar diferente de outras técnicas surgidas nos últimos anos. Não se assemelha à mindfulness, uma forma de concentrar atenções e não só diminuir o estresse e a ansiedade. Nem se parece com o termo dinarmaquês hygge, que tem uma abordagem sobre a casa e o ambiente; nem sequer com o minimalismo, que sugere simplificar tudo o que se tem para conquistar uma vida mais leve. A essência da prática do “nada fazer” é reservar momentos, sem cobranças, para ver o tempo passar. A proposta de comportamento do niksen é praticar o ócio para eliminar o estresse e aumentar o bem-estar físico e mental.

A técnica integra a onda da chamada slow life, expressão inglesa associada ao slow movement, movimento que propõe a desaceleração da sociedade, um basta ao ritmo frenético que o mundo atual impõe. A empreendedora Valéria Chociai, de 43 anos, graduada em hotelaria e especialista em administração de restaurantes, serviços e gestão de pessoas, aderiu a esse movimento depois de ter vivido uma crise de estresse, e encontrado ajuda de medicações, terapia, treinamentos, e bons amigos.





04:00 - 07/03/2021 Ócio: espírito e mente ligados na ato de contemplar “Quando entendi o que eu realmente queria da vida e comecei a contar para as pessoas meus novos objetivos fui chamada de louca, romântica, irresponsável, ridícula, mimada e mais um monte de adjetivos que a gente recebe quando decide ‘sair da casinha’. Percebi, então, que precisava me encaixar em uma nova ‘tribo’”, afirma. Hoje, Valéria divide seu tempo entre garantir mimos à cadela de estimação Maria Mole, e estudar para se formar em psicossíntese pelo Centro de Psicossíntese de São Paulo.





Além de divulgar os princípios e benefícios do slow life, ela defende a desaceleração radical do ritmo de vida com a vivência que acumulou durante o segundo de seus três anos sabáticos. No fim do ano passado, lançou o projeto “365 Convites para Desacelerar” ( https://365convitesparadesacelerar. com.br/ ), uma jornada que acolhe pessoas interessadas em desacelerar por meio de um perfil fechado no Instagram. O objetivo é auxiliar cada participante a identificar, assumir e executar seus próprios processos de abrandar e respeitar o ritmo de cada um .



DEFINIÇÕES DE SUCESSO





O sentido de felicidade mudou, para Valéria, após a primeira crise de estresse e ansiedade que ela enfrentou, ao completar 30 anos. À época, um amigo a presenteou com o livro “Mil dias na Toscana”, inspirado na história real de uma chef americana que se apaixona por um italiano e se muda para Veneza. O casal sentiu a necessidade de desacelerar o ritmo de vida e se mudou para San Casciano dei Bagni, uma pequena cidade. “Foi quando minha vida mudou. Comunidade, natureza, tempo, simplicidade e prazer são cinco palavras que resumem a marca deixado pelo livro e descobri que existiam outras definições de sucesso além daquela que estava vivendo”, conta.





Importante transformar o desejo de desacelerar em projeto de vida. Afinal, a busca pelo prazer de viver não merece ficar no campo dos sonhos Valéria Chociai, criadora do projeto 365 Convites para Desacelerar pelo mundo

Disseminar a ideia do ócio como meio para um fim não a preocupa. Valéria lembra que quando as pessoas descansam e cuidam da saúde física, espiritual e emocional, seja por que motivo for, não só elas têm ganhos, mas também a família, comunidades, corporações, e o planeta. "Mesmo quando o descanso é um fim em si, como acredito que ele merece ser, há aumento da criatividade, da produtividade, melhora na qualidade das relações e por aí vão as consequências."





O QUE É POSSÍVEL CONTROLAR





A empreendedora Valéria Chociai lembra que quando as pessoas descansam e cuidam da saúde física, espiritual e emocional, não só elas têm ganhos, mas a família, comunidades, corporações e o planeta (foto: Arquivo pessoal) Desacelerar o ritmo de vida não é tema recente e tem ingredientes de discussão que remontam aos tempos antigos, como destaca Valéria Chociai. “Minhas pesquisas me levaram até três séculos antes de Cristo. O estoicismo, que foi uma das escolas filosóficas mais ativas, versou sobre assuntos correlatos ao ócio, ao respeito e à identificação com os ritmos da natureza, à diferenciação entre o que podemos ou não controlar”, diz.A empreendedora cita o filósofo Alexandre Pires Vieira, tradutor de várias obras de Sêneca, ao explicar que “no fundo, o ócio, para o filósofo, não é apenas uma questão de ter tempo para descansar e realizar atividades relaxantes. É um aspecto crucial da própria vida, sem o qual não temos tempo nem energia para pensar, sendo assim forçados pelas circunstâncias a viver uma vida menos útil e realizadora do que de outra forma'”.





Até mesmo o discurso cristão, baseado na abnegação, no servir e no trabalho como fonte de dignidade, encontra na própria “Bíblia” referências sobre assuntos relacionados à desaceleração. “Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião”, é uma passagem de Eclesiastes, parte do Velho Testamento. Em meados dos anos 1980, o médico americano Larry Dossey criou a expressão “doença do tempo” para se referir à suposição obsessiva de que “o tempo está fugindo, vai acabar faltando e é preciso estar sempre pedalando cada vez mais rápido para não perder o trem”.





A empreendedora destaca ainda o trabalho de Carlo Petrini, fundador na Itália do movimento slow food, cujo manifesto prega ideais como os de “que nos sejam garantidas doses apropriadas de prazer sensual e que o prazer lento e duradouro nos proteja do ritmo da multidão que confunde frenesi com eficiência”.





“Importante transformar o desejo de desacelerar em projeto de vida. Afinal, a busca pelo prazer de viver não merece ficar no campo dos sonhos”, afirma Valéria Chociai.

FORMAS DE DESACELERAR PELO MUNDO