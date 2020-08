Como usar farinhas sem glúten?

(foto: Ana Lima Comunicação/Divulgação)







Quando pensamos em farinha, logo imaginamos farinha de trigo, o que é proibido para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade não celíaca ao glúten. Mas nem toda farinha contém trigo/glúten. Existem muitas outras opções que podem ser consumidas com total segurança por quem tem alguma restrição ao glúten. De acordo com a nutricionista Adriana Stavro, é possível fazer ou comprar farinha de amêndoas, castanhas e até de batatas, além de outros diferentes tipos de grãos. Mas, qual é a maneira correta de usá-las em suas receitas? Uma mistura fácil é: duas partes de mistura de farinha sem glúten (arroz, batata, tapioca, milho etc.), uma parte de aveia ou farinha de aveia e uma parte de farinha de amêndoas. Essa combinação ajuda a criar uma massa leve, macia e com sabor agradável, especialmente para panquecas e pães.

Checape anual

Para garantir boa saúde, ter um estilo de vida saudável é superimportante. "Mais do que manter uma boa alimentação ou a prática de exercícios físicos, envolve também a realização periódica de exames e consultas médicas como forma de prevenção", destaca Nelson Tatsui, diretor técnico do Grupo Criogênesis e hematologista do HC-FMUSP. Entretanto, é comum surgirem dúvidas sobre a realização do checape. Por isso, o especialista listou os questionamentos mais comuns acerca do tema. Confira:

» A partir de quantos anos recomenda-se

a avaliação médica anual?

Embora não exista uma idade-padrão, especialistas acreditam que a partir de 35 anos é necessário criar esse costume de visitas regulares. Porém, isso pode variar de acordo com o histórico familiar.

» Qual a importância do checape?

Ajuda a prevenir e detectar precocemente doenças como hipertensão e diabetes, além de patologias assintomáticas, melhorando a qualidade de vida por meio de bons hábitos.

» Com que frequência devo

procurar um profissional da saúde?

Uma vez por ano em casos de indivíduos saudáveis e a cada três meses se a pessoa tiver alguma doença preexistente.

» Fiz um exame e o resultado não

foi o esperado. O que fazer?

Caso algum resultado apresente alteração, o paciente deve ser orientado a buscar ajuda profissional de um especialista para que exames complementares sejam solicitados.

Sabonete nos óculos danifica as lentes

(foto: Óticas Diniz/Divulgação)

Indispensável para evitar contaminação pela COVID-19, e de utilização obrigatória para sair na rua em muitas cidades, a máscara de proteção facial já faz parte da rotina dos brasileiros. Mas para quem usa óculos de grau, as dificuldades são maiores para evitar o embaçamento das lentes. Isso porque se respira dentro da máscara e o ar quente que sai pelo nariz escapa pela fresta superior, indo direto para as lentes. Porém, para evitar o incômodo, muitas pessoas usam sabonete como antiembaçante, o que não é recomendado. "Funcionar até funciona, mas não aconselhamos o uso do produto para esse fim de jeito nenhum. O sabão tem em sua composição sais de sódio de ácidos que, em contato com as lentes, irão danificá-las de forma irreversível", garante Leonardo Queiroz, gerente de produtos oftalmológicos da Óticas Diniz.





Confira algumas dicas:

» Ajuste os elásticos ou laços para moldar a peça ao rosto. Outras saídas são colar a máscara na pele com esparadrapos na parte superior do nariz ou colocar um pedaço de papel absorvente por dentro da máscara para reter a umidade causada pelo ar quente

» Use o peso dos óculos para bloquear o ar, puxando a máscara para cima do nariz o máximo que conseguir, sem prejudicar a visão e mantendo a parte debaixo na parte inferior do queixo. Depois, deixe os óculos descansarem em cima da máscara para bloquear o ar e não embaçar as lentes

» Utilize flanelas antiembaçantes

Como higienizar a barba na pandemia?

(foto: Pixabay)

Para muitos homens, a barba é um estilo de vida. E eliminá-la, mesmo em tempos de pandemia, está fora de cogitação. Embora não haja nenhum estudo que relacione a barba com a transmissão do coronavírus, os cuidados devem ser redobrados neste período. Para isso, a Condor preparou um passo a passo de como deve ser feita a higienização e manutenção correta da barba em casa:

1- Prepare a pele. Use um esfoliante facial ou lave bem o rosto com shampoo específico para a barba. Isso remove a oleosidade e as impurezas da pele

2- Com uma tesoura ou máquina de barbear, apare os pelos mais compridos. Comece pela lateral do rosto e siga até o queixo

3- Aplique uma espuma de barbear utilizando um pincel

4- Com uma lâmina nova, retire os pelos em volta dos lábios, na parte de cima da bochecha e do pescoço

5- Lave o rosto e finalize com um hidratante ou uma loção

Exercícios físicos e bem-estar

(foto: Pixabay)

A prática de exercícios físicos favorece a saúde mental. Existem diversos estudos que comprovam os efeitos positivos da atividade física no cérebro, que vão desde a melhora no estado de alerta e percepção até o aumento da capacidade motora e de memorização. Esses efeitos podem ser percebidos também no que diz respeito aos sentimentos e sensações do corpo. "Durante os treinos, temos a liberação de vários hormônios, como a endorfina, que tem uma potente ação analgésica. Ao ser liberada, estimula a sensação de bem-estar", explica Felipe Costa, educador físico de uma das academias parceiras da TotalPass. Felipe lista quatro exercícios que atuam no aumento da frequência cardíaca e causam liberação de endorfina e, consequentemente, trazem a sensação de bem-estar, sendo eles polichinelo, pular corda, corrida no lugar e agachamento com salto. O especialista alerta, ainda, que esses exercícios podem ser executados em casa, desde que sejam tomados os devidos cuidados para não haver lesões recorrentes de sua má execução.