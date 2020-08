Enxaqueca e inverno: entenda a relação

Há quem goste do tempo frio, mas para quem tem enxaqueca e sensibilidade às mudanças de temperatura, as crises no inverno podem piorar e atrapalhar até mesmo tarefas simples do dia a dia.



A médica neurologista Fernanda Ferraz explica que a enxaqueca é uma doença crônica que tem diversos gatilhos ambientais e orgânicos, ou seja, variações no ambiente ou no organismo podem desencadear os episódios de dor.



"Até o momento, os estudos científicos sobre a associação entre dor de cabeça e clima têm gerado resultados inconsistentes, porém, mudanças no tempo são frequentemente relatadas por alguns pacientes como um dos gatilhos da enxaqueca."



Para a especialista, os pacientes que notam que a enxaqueca piora no inverno devem manter hábitos saudáveis, ingerindo bastante líquido e alimentação balanceada, manter uma rotina regular de exercícios físicos aeróbicos, tempo e horário regular de sono, evitar o estresse e exposição a mudanças bruscas de temperatura usando roupas adequadas à temperatura do ambiente.













Fruta da época

(foto: Pixabay )

Uma fruta universalmente amada, o morango encontra consumidores em todas as faixas etárias. Essa rainha de todas as frutas é fonte de vitaminas e minerais como vitaminas K e C, potássio, folato e magnésio, além de compostos bioativos como flavonoides, antocianinas e ácidos fenólicos.



Todos esses compostos exercem efeito sinérgico na promoção da saúde e no suporte à imunidade. Congelados ou frescos, os benefícios para a saúde são muitos. O ideal é consumir uma porção três vezes por semana. Inclua no iogurte com aveia, smoothies, saladas ou em lanches com amêndoas ou nozes.





Confira os benefícios do morango:

» Fortalece o sistema imunológico

» Melhora a função cardíaca

» Previne o câncer

» Ajuda a combater inflamação

» Evita doenças como diabetes tipo 2

» Ajuda nos cuidados com a pele

» Tem propriedades antienvelhecimento

Colesterol e COVID-19





Foi comemorado ontem (8 de agosto) o Dia Nacional

de Combate ao Colesterol. A Sociedade Brasileira

de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) destacou

mitos e verdades sobre o tema e a relação com a COVID-19:





» Mito: Pacientes com colesterol alto não têm maior risco de desenvolver as formas graves da COVID-19.

» Verdade: Pacientes com colesterol alto têm maior risco cardiovascular, principalmente quando associado a outros fatores, como idade, diabetes, obesidade e hipertensão, estando, portanto, associado a critérios de gravidade na infecção por COVID-19.

» Mito: O uso da estatina durante a infecção por COVID-19 deve ser suspenso.

» Verdade: O uso da estatina durante a infecção por COVID-19 é seguro. Nas formas leves, que são responsáveis por mais de 80% dos casos, ela deve ser mantida, não estando associada a maior risco de eventos adversos, sendo importante a manutenção do tratamento para evitar novos eventos cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral. Nas formas graves, seu uso deverá ser discutido com o médico caso a caso.

» Mito: As medicações para redução do colesterol, como estatinas e ezetimibe, aumentam a chance de dor muscular (mialgia) durante a infecção por COVID-19.

» Verdade: Mialgia é dor muscular não associada a um aumento significativo das enzimas musculares, que pode ser confundida com os sintomas gripais da COVID-19, e não tem a sua frequência aumentada durante a infecção viral. Portanto, devem ser discutidos com o seu médico os riscos e os benefícios da suspensão da medicação.

Prevenção de quedas domiciliares





Diante da quarentena e isolamento social, a população passou a ficar mais tempo em casa. Pessoas que convivem com idosos identificaram a necessidade de tornar o ambiente domiciliar mais seguro. Afinal, as quedas representam 62% das lesões não fatais entre idosos de 65 anos ou mais, sendo também a quinta causa de morte entre os idosos.



Segundo Mariana Ferreira, fisioterapeuta com especialização em gerontologia do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam), os principais fatores de riscos de quedas em idosos são os problemas visuais, déficit de equilíbrio e marcha, quadro patológico, como diabetes e incontinência urinária, declínio cognitivo, dor, fraqueza muscular e tontura.



Existem outras variáveis que contribuem para acidentes domésticos, como o uso de medicações psicoativas e polifarmácia, piso escorregadio, tapetes soltos, objetos em áreas de circulação, móveis instáveis e iluminação inadequada. Por isso, a especialista listou cinco reco-mendações para prevenir queda de idosos em casa:





» Faça adaptações para facilitar e simplificar a rotina diária

» Na cozinha, escolha talheres e utensílios anatomicamente ajustados para facilitar o manejo

pelos idosos

» No banheiro, é importante a instalação de barras

de apoio na ducha e no sanitário, juntamente com tapetes antiderrapantes, ou, em alguns casos, tomar banho sentado é uma opção que fornece maior

segurança e comodismo

» Coloque corrimão nas escadas

» Evite a ingestão de líquidos antes de dormir













Cabelos loiros

Considerado o tom queridinho por muitas mulheres ao redor do mundo, o loiro requer atenção e cuidados redobrados. Afinal, manter as madeixas sempre lindas e saudáveis nesse tom não é tão simples. Atenta a isso, a Mahogany selecionou algumas dicas que podem facilitar esse processo.



Entre as mais importantes, destaca-se o cuidado com o uso excessivo de secadores, chapinhas ou babyliss, que podem danificar a saúde do cabelo, principalmente os que já se encontram fragilizados ou que acabaram de passar por um processo químico.



Além disso, é essencial manter uma rotina saudável, variando no uso de produtos com foco em reconstrução, nutrição e, principalmente, hidratação. Outro pesadelo para quem tem os fios mais claros é o desbotamento da cor com o passar do tempo, evidenciando que está na hora de retocar a cor.



Para esses casos, o truque é fazer uso de um bom shampoo matizador, que pode atrasar essa manutenção e manter a coloração desejada por mais tempo.