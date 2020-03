20 cuidados com seu pet que você precisa ter para prevenir o COVID-19

(foto: Reprodução/Internet/nit.pt)

Veja dicas para a convivência com os pets durante a pandemia:



Os hábitos detambém devem ser redobrados em tempos de. É fundamentalantes e depois de brincar ou tocar nos bichos.A higiene das mãos com água e sabão é recomendada ainda depois de manusear os alimentos e limpar a urina e as fezes. Outra medida é evitar beijar, receber lambidas ou compartilhar comida com o pet.- Pessoas que já contraíram o coronavírus devem evitar o contato com os animais, já que não há dados precisos sobre a infecção em pets- Quando o convívio é inevitável, uma boa ideia é usar luvas e máscara facial sempre que possível- Evite passear com os animais em lugares de grande circulação de pessoas- Lave bem as mãos antes e depois de brincar ou tocar nos bichos- A higiene das mãos com água e sabão é recomendada depois de manusear os alimentos e limpar a urina e as fezes do pet. Antes de colocar água e comida para o animal, o tutor deve higienizar as mãos para não contaminar as tigelas- Evite beijar, receber lambidas ou compartilhar comida com o animal- Dentro ou fora da quarentena, os animais precisam receber cuidados especiais para que não transportem o vírus entre pessoas através do toque. É importante pontuar que transportar não é o mesmo que transmitir. Segundo especialistas, esse vírus não é contraído por cães ou gatos- O vírus pode ficar nos pelos dos animais após o toque de uma pessoa com diagnóstico positivo e, assim, transmitir a outra pessoa saudável que toque o bicho depois. Como em qualquer superfície de contato (objetos), isso também acontece com o animal. Por isso, o Conselho Federal de Medicina Veterinária recomenda que tutores que estão infectados façam uma quarentena de convivência com seus pets por prevenção, apesar de não haver transmissão- Restrinja passeios e interações. Idas ao veterinário devem ser feitas com precaução pelos tutores- Passeios na rua devem ser evitados, pois o vírus pode se alojar na pele do animal. Se o cachorro só faz a higiene na rua, saia, vá até o poste próximo, volte e passe álcool em gel nas patas do cão. Essa medida de prevenção pode ser feita até duas vezes por dia- É preciso segurar o animal e distraí-lo enquanto o álcool seca, pois se lamber ou sentir o cheiro, incomoda.- Na rua, se uma pessoa que está com Covid-19 tosse e espirra em cima do animal, ele vai levar o vírus para casa. E, em casa, quanto mais o animal for para um lado e outro, mais distribui o vírus- O banho elimina o vírus da pelagem do animal, em caso de contaminação, já que o vírus é sensível a produtos químicos. Se o animal está dentro de casa e todos estão de quarentena, banho uma vez por semana com o shampoo que é próprio para ele é o indicado.- As pessoas que não estão infectadas podem conviver normalmente com os animais.- Se a pessoa estiver infectada, mas o animal não sair na rua e não tiver contato com outras pessoas, pode brincar com ele.- Se compartilhar camas e sofás for um hábito, o animal fica dentro de casa e não tem acesso à rua, é vermifugado e vacinado, não há problema- Gatos costumam andar em muros, telhados e terrenos vazios, não têm muito contato com as pessoas na rua. Isso diminui a possibilidade de alguém espirrar ou tossir sobre eles. Um procedimento que pode ser feito é utilizar banho a seco, com spray veterinário, que pode ser usado até duas vezes por semana. Além do álcool em gel nas patas quando voltar para casa, se for possível- Não há muita preocupação com relação aos pássaros, a menos que a pessoa que esteja com o vírus tussa ou espirre no pássaro ou na gaiola e alguém toque ao tratar desse pássaro. Mas isso aconteceria da mesma forma que se tocar em uma maçaneta, por exemplo- Ao levar o animal ao veterinário, chegue para ser atendido no horário marcado para não ficar na sala de espera junto com outros animais ou pessoas. O veterinário deve limpar o ambiente onde os animais são atendidos, passando álcool em gel, hipoclorito ou composto quaternário de amônia, que são produtos de limpeza indicados para combater vírus.- Ter um animal em casa é uma maneira de interagir e tirar um pouco a pessoa desse estado de morbidade, negatividade, medo e pânico. Pode fazer um carinho, propor um convívio social