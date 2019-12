Ano do Sol e do Rato

Terapeuta holística, taróloga e numeróloga, Roxanne Lucy diz que 2020 será o ano de transformações (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Muitos acreditam que a compreensão dos astros e suas características intrínsecas auxiliam a psique a encontrar o equilíbrio necessário para dosar as situações cotidianas com o real peso que representam. De acordo com a astrologia ocidental, com o adeus do ano de Marte, 2020 será regido pelo astro Sol. Ano que desencadeia concretizações de realizações moldadas no ano que se encerra. “Continuamos no grande ciclo de 36 anos de Saturno que irá até 2054, que nos obriga a ter foco, meta e objetivo nos nossos projetos e desejos”, explica a astróloga Márcia Ribeiro.





Pelas cartas de tarô, 2020 será regido pelo Arcano 4, o Imperador, e também pelo Arcano 20, o Julgamento, de acordo com Roxanne Lucy, terapeuta holística, taróloga e numeróloga. “O Imperador nos aponta a necessidade de levarmos à prática todo o bom conhecimento que acumulamos na vida, e que o melhor agora é nos focar na concretização dos nossos projetos, metas e sonhos. A carta não admite preguiça ou protelação. É um ano especial para a 'construção', desde o caráter de uma criança à construção de uma carreira, e mesmo a de uma casa”, afirma Luci.





A carta do Julgamento, como o próprio nome diz, revela um bom momento para os atos a serem julgados. “Quem terá a voz este ano é o juiz da consciência que nos habita interiormente. Mesmo para aqueles que fogem da justiça dos homens, a lei interna falará alto e bom som. É chegada a hora de grande parte da humanidade colher seus plantios”, alerta.





Para a terapeuta holística, todo novo ano é propício para realizar "mudanças conscientes". “O ano de 2020, por ser regido pelo arcano do Imperador, faz com que mudanças sejam lentas, porém, decisivas, concretas. Óbvio que isso deverá se somar à vibração que rege a vida de cada um de nós em específico, o que cada um de nós pretende. Quem deseja mudanças em 2020 deve se firmar na perseverança”, aponta.





Na numerologia, a psicóloga e numeróloga Maria Cristina Rosa lembra que o ano será regido pelo número 4 (cuja soma: 2 + 0 2 0 = 4). O que significa que, até a entrada do ano de 2021, 2020 passará por reorganizações estruturais. “Um ano 4 é a etapa 4 do projeto, onde a forma e a estrutura são trabalhadas para que o projeto criado no ano 1 fique estável e seguro. O que trará consequências para a nossa vida coletivamente, no sentido de que deveremos nos adaptar às novas bases que serão construídas e firmadas”, aponta.





TRADIÇÃO ORIENTAL





O ano-novo chinês vai 25 de janeiro a 11 de fevereiro de 2021, tendo o Rato, primeiro animal do Zodíaco, e o metal yang como grandes protagonistas desta nova era. Segundo Cilla Gaya, especialista em feng shui e pesquisadora da astrologia chinesa, o animal rege a parte prática da vida, enquanto o elemento rege o emocional neste ano que se inicia. “O Rato, sendo o primeiro animal, está ligado à primeira das áreas do feng shui: o trabalho. Sendo assim, 2020 traz ótimas oportunidades para quem sabe se comunicar. No quesito financeiro, o ano demandará economia e valorização do que se tem”, aponta.





Se o Rato é o primeiro dos animais, o metal é o último dos elementos, aquele que fecha o ciclo, de acordo com a cosmologia chinesa. “E é ele que influenciará nosso mental e emocional, trazendo esperança e abertura para novidades, inovações”, comenta Cilla Gaya. Segundo ela, o ano promete grandes mudanças, pois 'um ciclo terminará para uma grande mudança entrar'. “O metal é a energia da abundância e do balanço de vida. Se por um lado teremos que apertar no financeiro, por outro vemos a luz no fim do túnel para este período de vacas magras acabar”, frisa.





Seguindo as práticas de feng shui, a área do trabalho, com o Rato, trará boa comunicação, oportunidades de network, facilidade para resolver problemas e potencializar nossas vocações. Pela era do metal, há um ganho na afetividade e condução das amizades que trará facilidade de perceber do que é necessário se desfazer para o novo poder entrar em nossas vidas e ajudar a nos abrir para novidades e inovações.





PROPÓSITO





Para além dos astros, simbologias e culturas ao redor do mundo, o ano de 2020 pede uma reflexão com nós mesmos sobre o que nos move, nos energiza e nos impulsiona na direção dos nossos sonhos. De acordo com o propositologista e autor do livro O poder do propósito, da Editora Voo, Kiko Kislansky, o propósito é a razão de ser e a nossa motivação mais profunda. “Todos nós temos um propósito de vida. O que acontece é que muitas vezes nos desconectamos dele e passamos a viver no automático. Independentemente de qualquer outra diferença, temos em comum o fato de ter um propósito de vida capaz de nortear nossa vida e nos fortalecer diariamente. Assim como o Sol nasce todos os dias na natureza, nosso propósito nasce todos os dias na nossa alma”, frisa o especialista.





Para Kislansky, é natural, ao fim dos ciclos, como o adeus a 2019, olharmos para os pontos que gostaríamos que fossem diferentes. “Faz parte do ritmo da nossa existência. É natural olharmos pro futuro com esperança e desejos de transformação. Por isso, é essencial nos perguntarmos sobre quem queremos ser em 2020, muito além do que queremos fazer ou ter”, pontua.

» DICAS DO FENG SHUI

É tradicional comer bolinhos de arroz – eles trazem o aumento de suas riquezas do ano que está chegando. Comer peixe na virada do ano significa que a cada ano você sempre terá mais do que precisa. Durante o dia 31, pegue um papel vermelho e cole o ideograma FU = “Bênçãos de boa sorte e felicidades”. Fixe o papel na porta de entrada, do lado de fora e deixe por 16 dias.





» RITUAL DE PROSPERIDADE





Em alguns países orientais, é tradição ornar sete laranjas com cravos por sete dias para assegurar crescimento e manutenção de riquezas. Durante esse

período, deve-se presentear pessoas com laranjas ornadas. Quanto mais se dá, mais se recebe.

O QUE OS ASTROS DIZEM SOBRE:

Relacionamentos: Vênus na casa 5, fazendo bom aspecto com Touro, trará possibilidade de novos relacionamentos e propício para gestação até o meio do ano. A partir de 13 de junho, com Urano em trânsito na constelação de Touro, pode trazer rompimentos nos relacionamentos por falta de valores e comprometimento na estruturação de um acorde em comum.





Investimentos: No segundo semestre também com a conjunção de Netuno com Marte devemos ter cuidados com investimento onde podemos ter perdas se esses não estiverem bem estruturados.





Política: Essa configuração do mapa do ano novo astrológico traz facilidade nas negociações, todos nós temos oportunidades de bons acordos inclusive os governos, favorecidos pela conjunção de Marte e Plutão, no terceiro decanato de Capricórnio, que está correlacionado ao signo de Virgem que é o sol do Brasil. Por isso, ele ganhará grande visibilidade no cenário mundial.





Previsões da astróloga Márcia Ribeiro