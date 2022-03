Novo projeto vai bancar obras e serviços para produtores rurais de Araxá

O Projeto Porteira Adentro contempla propriedades rurais localizadas dentro do município de Araxá (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) O produtor rural de Araxá terá a oportunidade de receber, sem custos, uma série de serviços e obras de infraestrutura na propriedade rural, como terraplanagem, recuperação de estradas de acesso e construção de fossa séptica. Essas intervenções serão bancadas pelo projeto Porteira Adentro, da prefeitura, e os cadastro foram abertos hoje (8/3). LEIA MAIS 19:30 - 03/01/2022 Araxá abre inscrições para Programa Jovem Produtor com bolsa de R$ 800

18:07 - 23/11/2021 Projeto reúne 7 cadeias para oferecer oportunidade a produtor de Brumadinho

19:14 - 29/10/2021 Empresária do interior mineiro é uma das '100 Mulheres Poderosas do Agro' Todos os serviços e obras serão executados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, de acordo com o planejamento do Município. A lista é longa: terraplanagem

abertura, conservação e recuperação de estradas de acesso

cascalhamento e patrolamento

construção e reforma de silos

transporte de cascalho e brita

conservação de aterros e limpeza

construção de fossa séptica

serviços de chorumeiras A proposta visa beneficiar principalmente o pequeno produtor. O projeto foi criado a partir de um projeto de lei de autoria do vereador Alexandre dos Irmãos Paula (PL), aprovado na Câmara Municipal de Araxá na semana passada. “Serão recursos (do Porteira Adentro) de dotação orçamentária da Secretaria de Agricultura e Pecuária”, informou a Prefeitura de Araxá, por meio de nota. Ainda não há data definida para o início das intervenções. Como participar Para receber os serviços do projeto, os produtores rurais do município devem se cadastrar junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. As inscrições foram abertas hoje (8/3).

Ainda segundo informações da Prefeitura de Araxá, o objetivo do Porteira Adentro é fortalecer a agricultura familiar e incentivar a criação e expansão do turismo rural e ecológico do município.

O secretário de Agricultura e Pecuária de Araxá, Wander Prugger, conhecido como ‘Mãozinha’, destacou que a realização dos serviços previstos no novo projeto deverá, obrigatoriamente, respeitar a Legislação Ambiental vigente.





“Estamos dando o pontapé inicial com o cadastro dos produtores interessados em participar do projeto. Lembrando que o programa contempla propriedades rurais localizadas dentro do município de Araxá”, complementou.

O prefeito Robson Magela ressaltou que em Araxá há grandes produtores rurais, mas que é preciso olhar com carinho para os pequenos produtores. “Principalmente, a agricultura familiar que é tão importante na nossa região. Queremos dar oportunidades para que pequenos agricultores possam se desenvolver cada vez mais”, considerou.