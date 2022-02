(foto: Reprodução) Segundo dados do IBGE, há cerca de 4,3 milhões de idosos morando sozinhos no Brasil. O Estado com maior número é o de São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. Se julgarmos os dados apressadamente podemos concluir que tais idosos estão vivendo sozinhos por falta de opção ou por desamparo familiar.









As causas que levam o idoso a morar sozinho podem ser oriundas de uma perda familiar, de um divórcio ou de um desejo de mais individualidade. Morar sozinho para um idoso até pode ser um pouco mais difícil que para os mais jovens, no entanto, a independência que isto gera faz com que faça valer a pena.





A cena do idoso sendo cuidado a todo momento por seus familiares foi adiada em muito, atualmente. O que assistimos são idosos “donos de si”, que não estão dispostos a morar com parentes e, com isto, perderem a autonomia a tão duras penas conquistada ao longo dos anos.





Um estudo feito com idosos que moravam sozinhos no Estado de São Paulo demonstrou que 97% dos entrevistados não tinham vontade de voltar a morar com familiares ou amigos. Para tais idosos, morar com outras pessoas poderia significar uma ameaça à sua integridade pessoal, devido à perda de autonomia e independência que tal situação poderia ocasionar.





Mas morar sozinho não é tarefa simples para ninguém e o idoso deve ter alguns cuidados especiais nesta situação. O envelhecimento acarreta inúmeros desafios a serem enfrentados pelos sujeitos, que variam entre questões de ordem fisiológicas, psicológicas, sociais e econômicas e que, para o idoso que mora só, podem ser agravados.





Geralmente, o lar do idoso que mora sozinho é o mesmo que ele passou a vida ao lado de seus familiares e é preciso que ele adeque sua casa às novas necessidades. É recomendável que nas casas dos idosos que moram sozinhos não existam objetos que não possam ser alcançados sem se fazer uso de escada. O manuseio da escada pelos idosos pode ser um risco e uma queda de cima de uma escada pode significar uma fratura de difícil solução.





Retirar os tapetes da casa e dos banheiros pode ser uma boa ideia. Com a idade nossos movimentos ficam mais lentificados e os tapetes podem ser grandes vilões. Colocar barra de segurança nos banheiros e corrimões em locais com degraus também pode ser uma atitude muito adequada, pois eles vão auxiliar a evitar quedas, tão comuns com o implemento da idade.





É também indispensável que o idoso não deixe de lado seu autocuidado. Sem a presença de parentes ou amigos por perto o idoso pode se sentir tentado a deixar sua higiene e cuidados pessoais em segundo plano, o que pode facilitar o surgimento de doenças oportunistas. É importante que a pessoa idosa crie uma rotina de cuidados e, se possível, que faça dela um ritual de carinho consigo mesmo.





Com o avançar da idade aumentam o número de remédios que o idoso precisa ingerir, por isto, é recomendável que ele os organize naquelas caixas de remédios, que tem escrito os dias da semana, para evitar esquecimentos ou dose duplicadas, o que poderia comprometer sua saúde.





A tecnologia pode auxiliar os idosos a se manterem mais seguros em suas casas. Existem no mercado aparelhos de monitoramento que possibilitam que a pessoa idosa peça auxílio a qualquer instante. Tais aparelhos vão de simples colares com um botão de emergência a sensores para quedas, movimentos e até monitoramento dos sinais vitais.





Morar sozinho pode ser uma escolha dos idosos da atualidade, mas nem de longe isto deve significar estar só. O idoso que mora sozinho deve buscar manter uma rotina social: fazer ginástica, conversar com amigos e familiares, ter uma atividade laborativa, remunerada ou não, enfim, manter contato com outras pessoas e adjetivar sua vida com esta convivência. A convivência social é de suma importância para manutenção da saúde emocional dos idosos.





E, para nós, familiares de idosos que moram sozinhos, fica a dica de sempre fazer uma visita, levar um bolo e dedicar tempo de qualidade para eles. Esta atitude, além de poder ser extremamente satisfatória para ambos, fará com que percebamos sinais que estão a indicar que é preciso que tenhamos mais atenção e quem sabe, até mesmo uma necessidade de intervenção, tais como falta de cuidados pessoais, contas vencidas, estoques de medicamentos, estoque exagerado de produtos ou ausência.



Deixemos nossos idosos viverem ao máximo sua autonomia e independência e só intervenhamos quando for necessário, pois poucas coisas podem ser piores que, ao chegar na terceira idade, todos a nossa volta estejam nos dando ordens!