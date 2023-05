A crise assombra, de novo, a proteção ambiental e as minorias no Brasil

1145

Governo anterior, que teve Ricardo Salles como ministro - e que renunciou ao cargo após denúncias de envolvimento com uma rede internacional de tráfico de madeiras - tratou com descaso a questão ambiental e a das minorias étnicas (foto: Sergio Lima/AFP)

As mudanças climáticas, os impactos sobre os oceanos, o comprometimento da fauna e da flora e o descaso das minorias desamparadas são noticiados no mundo inteiro.



Todavia, os dados apresentados são incapazes de gerar uma sensibilização e

preocupação para minimizar tais manchetes. Há governos e integrantes da sociedade que adotam medidas para limitar a permanência desses resultados, mas ainda istantes dos números necessários para conter as consequências negativas sobre o meio e a sociedade.



De um lado, a Ciência ao se dividir entre os aquecimentistas (que creem que algo precisa ser feito rapidamente em defesa do meio ambiente) e os céticos (que lançam dúvidas sobre da problemática ambiental global), o que favorece a perda da agilidade na busca por uma solução. Os maiores líderes atuais não parecem dispostos a enxergar a Terra como uma estrutura a sinalizar que algo pode sair do controle e afetar a espécie mais complexa e a mais vulnerável que habita o planeta: a humana.



Do outro lado, a ideia consolidada de que pessoas simples não interessam alimenta a discriminação e o abandono social mundo afora.





Nesse cenário, o Brasil exerce um papel relevante em defesa da natureza e do indivíduo. É relevante a humanidade se perceber como parte integrante do meio que habita e não como duas entidades independentes. O homem faz parte da natureza e como tal sofrerá as consequências ao abandoná-la. Não há como agir sobre um sem afetar o outro. Portanto, proteger a natureza significa também proteção humana. Assim também, degradá-la o degrada proporcionalmente.O extenso território brasileiro possui um substrato rochoso, que armazena riquezas minerais abundantes, importantes para a economia e sustento de muitos, mas não a qualquer preço.As condições impostas pela tropicalidade dominante no país explicam a riqueza da fauna e da flora, distribuídos em vários biomas, que impressionam pela fabulosa diversidade e deveria ser orgulho de uma nação. Mas não é visto assim. A floresta, até etimologicamente, foi substituída pela mata. Isso retira a imponência da cobertura vegetal e favorece o desprezo no cuidado e tratamento das áreas verdes nacionais.A tentativa de enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e dos Povos Indígenas, na última semana, com a aprovação pela Comissão Mista, de uma Medida Provisória (MP) que prevê uma reorganização das duas pastas, retirando poder de decisão sobre pontos estratégicos das questões socioambientais, demonstra que o papel que o Brasil representa nos avanços de proteção ao planeta e na defesa dos povos originários está seriamente comprometido e permanecerá em segundo plano, caso sejam aprovadas as alterações propostas na Câmara dos Deputados e no Senado.



Após quatro anos de um governo que tratou com descaso a questão ambiental e a das minorias étnicas, esperava-se uma mudança radical nas ações em defesa de ambos. Mas a força de um congresso conservador, das instituições agrárias e econômicas do país são maiores que possíveis pretensões em prol da natureza e das representatividades sociais.



Os catastróficos anos do governo anterior não foram suficientes para mobilizar a sociedade, tornando-a capaz de exigir de suas lideranças políticas ações sérias e contínuas em defesa de um desenvolvimento sustentável, tendo a natureza e o social tratados como prioridade. A fase materialista em que a humanidade se encontra está bem representada no Sul Global e no Brasil. Tudo leva a crer que novamente haverá um abandono das causas socioambientais movidas por interesses superiores àqueles que estão à frente do Ministério do Meio Ambiente.



As novas propostas apresentadas indicam que a população permanece alheia às grandes decisões tomadas pelos políticos. Ignora que em algum momento os efeitos de tais medidas irão repercutir sobre ela. É uma lei universal: ação e reação. Talvez nem tarde tanto para que sejam percebidos, de forma ainda mais contundente e penosa para muitos.



Sinais já estão espalhados há tempos: recordes de temperaturas nos polos,

derretimento dos solos polares (Permafrost), aumentando os riscos de exposição a bactérias e vírus armazenados em camadas de gelo durante milênios, cujos efeitos podem ser desastrosos sobre a humanidade), possibilidades de novas pandemias em escala de tempo curto etc. Entretanto, o homem permanece imerso num mundo fictício, de uma natureza sempre a servi-lo, independentemente dos males que possa causar.



O antecessor na presidência brasileira foi estratégico no desmantelamento formal das agências de proteção à natureza, que um dia já foram motivo de orgulho do país. Todas a instituições em defesa do meio ambiente – polícia ambiental, IBAMA, ICMBio etc.- sofreram cortes drásticos, variando de 1/4 à metade de seu orçamento. Os projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas tiveram seus gastos reduzidos em mais de 90% durante a vigência tenebrosa daquele que esteve como líder nacional.



O MMA teve como um dos dirigentes, durante esse governo, o senhor Ricardo Salles, que renunciou ao cargo após denúncias de envolvimento com uma rede internacional de tráfico de madeiras! Essa é uma das demonstrações do descompromisso com a pasta e o papel que deveria representar.



O ex-ministro estabeleceu uma política de quase destruição do meio ambiente, defendendo a ideia de que, no seu trabalho, desfazer era mais importante do que fazer.



Como tal, foi “passando a boiada”. Seu sucessor, considerado um lobista do

agronegócio, continuou com uma política similar. A doença criava raízes crônicas. A escolha dos ministros era um sintoma claro do mal que estava a se instalar.



Mas o ano de 2023 surgia com um pouco mais de luz. Esperava-se que o novo governo conseguisse avançar nas pautas mais afetadas, durante os difíceis anos de 2019-2022. Havia uma aposta positiva de mudanças que colocariam o país novamente entre aqueles que podem e devem fazer algo para o planeta e para as minorias mais desfavorecidas.



As exigências resultariam em um agronegócio mais sustentável, que também gera lucro, pois as demandas internacionais impõem seriedade entre as práticas econômicas e as normas ambientais. A ideia de um campo próspero, sem regras, não tem tamanho valor e estava sendo reavaliada para o bem de uma coletividade e não apenas de uns poucos.



Entretanto, com um Congresso Nacional regressista e um Senado com predomínio da extrema-direita (99 e 14 cadeiras, respectivamente) haverá muitas dificuldades para a implementação das medidas propostas pelo novo governo e seus representantes nos ministérios, ao longo dos próximos anos. Se a sociedade estivesse mais ciente do seu papel e dos riscos futuros que pode sofrer, seria mais atuante. Mas perdura o silêncio, que diz tanto.



A difusão de informações falsas (fake news), aceitas por uma significativa parcela da sociedade como verdades, blinda os políticos e torna a sociedade quase uma marionete nas mãos inescrupulosas que controlam as mídias sociais, pouco envolvidas com um coletivo. O Ministério da Comunicação precisa, urgentemente, agir para evitar esses desmandos e disseminar dados verdadeiros como mecanismo de combate à desinformação.



Os alertas globais estão acionados há décadas, mas a luz amarela não coloca o homem no estado de tensão que poderia promover grandes mudanças. O que se observa é uma sociedade opaca em relação a ações efetivas, mais sustentáveis. Então, como disse o escritor francês, André Gide: “tudo o que precisa ser dito já foi dito. Mas já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez.” Quem sabe, um dia, escutem; só se espera que não seja tarde demais.