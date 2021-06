O Irã antes da Revolução Islâmica (parte 1)

(foto: AFP / Atta KENARE) geopolítico mundial. A localização geográfica do país explica muitos elementos de sua importância geopolítica. O Irã, localizado no Oriente Médio, sempre foi uma peça crucial em uma das regiões mais estratégicas para o ocidente no grande tabuleiromundial. A localização geográfica do país explica muitos elementos de suageopolítica.









O país é rico em petróleo, descoberto no litoral do Golfo Pérsico em 1908, estava no cruzamento da Rota da Seda entre o mundo turco e o mundo indiano-chinês e a estrada que conecta o mundo russo ao Oriente Médio.





A terra iraniana foi palco de muitas espiritualidades, como o Zoroastrismo, Mazdeísmo, Mitraísmo, entre outros. Hoje é habitada por muçulmanos xiitas, que defendem uma leitura espiritual do Corão (os sunitas são defensores de uma leitura literal do texto sagrado).





É uma civilização antiga, formadas por diferentes povos, em especial os arianos, que serviu de base para o nome atual do país (sem relação com os arianos nazistas). Desde tempos remotos, foi uma importante engrenagem dos interesses geoestratégicos que coordenavam as relações mundiais.





O passado foi marcado por momentos divergentes, de glória e dominação. Mas o Século XX foi o da desilusão para a nação iraniana em formação.





Os iranianos buscaram a modernidade. No início do século passado (1906), manifestações populares destituíram o monarca e uma nova constituição parlamentar foi estabelecida, por um curto tempo. A interferência estrangeira da Rússia (1911) minou esse plano.





Durante a Primeira Guerra, mesmo tendo se declarado neutro, o Irã tornou-se um campo de batalha para russos, britânicos, alemães e franceses. Mesmo não participando da guerra, o país saiu machucado e traumatizado com a ocupação.





A Inglaterra busca se estabelecer por lá, após a Primeira Grande Guerra (1914-1918), principalmente. Quando a frota britânica mudou do carvão para o petróleo em 1912, a presença britânica tornou-se uma prioridade militar.





A princípio, toda essa interferência não foi vista como negativa por parte da elite. Chegaram a sonhar que também eles teriam acesso a um sistema político em que a justiça social, a igualdade dos cidadãos e as liberdades fundamentais fossem respeitadas. Para eles, a Europa era a fonte dos direitos democráticos e os europeus só podiam ajudá-los. Ledo engano. As reais intenções europeias eram outras, como se veria ao longo do tempo.





O governo iraniano estava impotente ao findar a guerra. As rebeliões internas permaneciam, a Gripe Espanhola causava devastação e as estradas eram saqueadas. Algumas tentativas de fortalecimento político interno fracassaram. Ainda assim, os iranianos acreditavam que seriam capazes de se organizar por si mesmos para a reconstrução de um estado, sem a interferência de nenhuma potência externa.





Entretanto, essa crença nacionalista foi abalada em 1919, com o anúncio de um acordo anglo-persa, que garantia aos britânicos o controle total sobre a organização de um exército unificado, sobre a reforma das finanças e da administração. A resistência da opinião publica impediu a ratificação desse acordo.





Todo o empenho popular não impediu o golpe de Estado dois anos depois. Duas forças se uniram para o sucesso desse golpe: uma política e outra militar.





Seyyed Ziya, um jornalista que nunca escondeu sua anglofilia e havia implorado fortemente pela aceitação no Irã do Acordo Anglo-Persa, estava convencido de que os persas não conseguiriam nada sem o apoio externo britânico; para ele, nem os franceses nem os americanos poderiam colaborar com um desfecho político-econômico bem sucedido.





Foi Ziya que articulou a ascensão de Reza Khan, em 1921(apoiado pelos ingleses). Khan, um ex-oficial, com centenas de soldados, chegou a Teerã foi declarado comandante em chefe.





Na sequência, um ambicioso programa de reformas de combate à corrupção foi implementado. Silenciosamente, o acordo anglo-persa foi reestabelecido.





O novo líder aterrorizou o Irã e seu povo (até entregar a sucessão ao seu filho, Mohamad Reza Shah, em 1941, que seguirá com o mesmo regime de violência), incluindo antigos aliados políticos, que foram demitidos, presos, envenenados. Ziya, foi expulso, três meses depois, para a Inglaterra.





As pretensões de Reza Khan, um quase analfabeto, eram de puro autoritarismo despótico. Em 1926, ele foi coroado Xá (depois de destronar os Qajars, 1925), com o nome de Reza Shah Pahlavi.





A Inglaterra monitorava, a distância, tudo que ocorria. Mesmo que as práticas violentas adotadas pelo novo líder não tivessem amplo apoio inglês, pois era necessário garantir os interesses fundamentais da Coroa. Assim, optaram por apoiá-lo.





Em 1933, quando o Irã renegociava a concessão de petróleo na região, o Xá capitulou perante a intimidação da Anglo-Persian Oil Company (posteriormente British Petroleum-BP), que havia recebido o direito sobre o petróleo antes da descoberta do recurso, em 1908 e, de saberem a importância que um dia teria. Isso não foi alterado e a concessão foi mantida, mesmo com parcos ganhos destinados ao governo persa.





O Xá buscava estabelecer uma política reformista paralela àquela praticada por Mustapha Kemal, na Turquia, mas por meios distintos. A dinastia dos Pahlavi forçava as reformas no Irã, enquanto na Turquia o governo buscava antes convencer a população da relevância das mudanças.





De acordo com os historiadores, as reformas foram postas em prática pelo novo Xá. O código civil, concluído em 1928, estabelecia que o cidadão fosse julgado nos tribunais, com magistrados, obrigatoriamente, laicos.





Na educação pública, o secularismo ganhava terreno em detrimento do ensino religioso.





Em 21 de março de 1935, exigiu que os países ocidentais deixassem de chamar seu país pelo nome de Pérsia, para dar-lhe o nome, que se tornou um símbolo do nacionalismo, do modernismo e da independência, Irã. Essa mudança desagradou parte dos intelectuais.





No entanto, a ocidentalização chegou ao extremo, para alguns, ao ridículo. Ao padronizar os trajes dos iranianos, Reza Shah tornou obrigatórias as roupas europeias. A proibição do véu às mulheres iranianas, decidida em 1936, longe de ter sido uma ação modernizadora, fez com que muitas mulheres não ousarem sair de casa.





O regime do Xá foi tirânico. A constituição era uma fachada paras as práticas de corrupção comuns no governo. Como em todas as tiranias, a imprensa livre se foi. A brutalidade da ditadura frustrou as experiências de reforma, esmagando todas as aspirações democráticas.





Em 1936, o Xá se aproximou dos nazistas. Reza Shah denotava total admiração à personalidade centralizadora de Adolf Hitler. Quando os britânicos, preocupados com o avanço dos exércitos alemães em direção ao Irã, decidiram que a experiência com os “nazis” já havia durado o suficiente, em 1941, obrigaram Reza Shah a abdicar da invasão militar e ir para o exílio. Seu filho Mohammad Reza Pahlavi o sucedeu.





Para os britânicos essa mudança trará grandes alterações...