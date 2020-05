Dar as boas-vindas a si mesmo - uma prática de bem-estar

(foto: lelis)

Que estranho pensar em dar as boas-vindas a si mesmo. Mas essa pode ser uma prática que vai trazer você para o AQUI e AGORA. Viver o momento presente e sossegar um pouco do medo que esse efeito manada negativo está provocando com a COVID-19.

Ele é real? Sim! Mas precisamos enfrentar. Uma guerra? Sim! Como não lutar?! As melhoras ramas já estamos aprendendo, medidas de isolamento, limpeza e higienização. Educação com o outro. Eu nunca fui adepta de cumprimentos com a mão. Sempre achei muito anti-higiênico. Tomara que esta prática continue.

Mas pensando em ajudar um pouco mais, a ciência, por meio de muitas pesquisas, já se confirmou que a prática diária de meditação – ficar no aqui e agora, respirar fundo, sem julgar seus próprios pensamentos e apenas observar e sentir – ajuda muito a melhora da imunidade. Aumenta os genes da desinflamação, diminui as possibilidades de manifestações de doenças crônicas, melhora com mais rapidez das doenças que pegamos, aumenta o tamanho dos telômeros em 40% (parte especial dos cromossomos responsáveis pela duplicação celular) entre outros benefícios.

Além disso, tem muitas outras vantagens como diminuir ansiedade e com isso diminuir o cortisol que abaixa nossa imunidade. Aumentando o bem-estar, diminuindo os quadros de depressão, compulsão, tiques e TOC.

Todos esses benefícios foram testados em pessoas que antes nunca meditaram. E depois de dois meses de prática diária tiveram sua saúde física e mental melhorada. Quem não quer ter uma saúde melhor em tempos de guerra à COVID-19? Todos. Portanto, algo grátis e fácil.

Meditar é fácil? Sim. Basta sentir sua respiração. E prestar atenção ao seu corpo e ao momento presente. Não é religião. Apenas uma técnica milenar de concentração e calma. E quando nos acalmamos em silêncio, conseguimos ouvir a nós mesmos.

Aí, eu venho trazer o tema de hoje – dar as boas-vindas a si mesmo. Reconhecer seu corpo, suas sensações e como os sentimentos ficam presos no corpo e nos adoecem. No momento, é uma pandemia de MEDO. Medo se alastra a cada vez que ouvimos alguma notícia mais alarmante. O medo paralisa, nos tira totalmente a ação. Então, o que fazer? Aceitar o medo, reconhecer o que estamos sentindo e respirar fundo. Dando as boas-vindas ao que estamos sentindo fisicamente sem receio.

Quando cultivamos o senso de bem-vindos em nós mesmos, desenvolvemos um relacionamento conosco que traz força e segurança. Sempre pensamos em buscar algo grande ou desafiador como ficar de cabeça para baixo numa invertida da ioga, fazer um esporte radical, escrever o melhor livro do mundo, fazer uma obra magnífica. Mas está nas coisas simples – no caso respirar e imaginar que você está abrindo as portas de casa, seu corpo e se recebendo num abraço respiração. O abraço do coração.

Ser bem-vindo é a habilidade de se sentir centrado, aterrado, relaxado e aberto qualquer circunstância boa ou ruim. É a liberdade de estar presente para qualquer situação que vier a acontecer dentro ou fora de você. É não estar mais sofrendo de exaustão ou desapontamento ou tentar fazer tudo certo. Ou não aceitar seu medo, ou o desafio que esta guerra viral está nos impondo por ignorância ou por outro motivo. Ser bem-vindo é respirar findo e se receber, sentindo seu corpo através da respiração.

Imagine por um momento como seria aparecer para alguém e se sentir bem-vindo, realmente bem-vindo. Imagine como alguém ficaria feliz de verdade com sua presença. Abra sua porta e se receba agora! Respire e sinta sua presença.

Não importa que expectativas você está tendo no momento, ou medos, agora se permita se abraçar com alegria enquanto está lendo, respire lentamente... se está triste, se dê um momento para se cumprimentar e se abraçar... com um afago da respiração mais lenta, quando os pulmões se enchem de ar, eles abraçam seu coração. Neste exato momento onde você está... apenas sinta seu abraço.

Aí onde está, vá seguindo este guia pequeno:

Sente-se por um momento e se dê as boas-vindas em cada respiração que você faz e preenche todo o seu corpo... lentamente, suavemente.

Dê as boas-vindas à sua respiração no seu corpo.

Dê as boas-vindas à sua mente em cada sua respiração.

Dê as boas-vindas ao seu corpo no espaço que ele ocupa.

Sua respiração está sempre lhe dando as boas-vindas.

Esse abraço é aconchegante.

Assim, você acabou de abrir suas portas e se receber. Faça isso mais vezes ao dia, respirações profundas. Elas vão ajudar. Busque um aplicativo de meditação e comece hoje a meditar diariamente. Você terá mais saúde e paz neste momento.