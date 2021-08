Agosto dourado: de Almodóvar a outras imagens da amamentação censuradas

maternidade e afetos na infância. Eu não sou mãe. E ainda que eu tenha a vontade de ser, o que conheço desse lugar é a observação do maternar de mulheres próximas, além de algumas leituras temáticas e situações que se impõem no dia a dia. No texto da semana passada, c onvidei uma amiga muito querida para trazer um relato sobre. Eu não sou mãe. E ainda que eu tenha a vontade de ser, o que conheço desse lugar é a observação do, além de algumas leituras temáticas e situações que se impõem no dia a dia.

As mães são um grupo negligenciado nas pautas feministas. Em alguns segmentos, praticamente invisibilizado. Em outros, pouco compreendido, sufocado pelas urgências de um tempo que não respeita as transformações do corpo, as angústias, as turbulências emocionais, a descoberta de novos sentires e olhares.





Não é raro que ouçamos sobre a solidão da mulher puérpera, que se vê diante de uma realidade transformada e não encontra acolhimento em nenhuma das bases com as quais ela acreditava poder contar. Muitas vezes há um abandono muito real e imediato do parceiro ou parceira que não consegue, sabe ou quer lidar com um bebê, e todo o trabalho físico e emocional que essa nova existência representa.

Nas relações heteronormativas, os relatos são abundantes e muito violentos. Mulheres que são abandonadas pelos maridos imediatamente após o parto, seja pela recusa destes em ocupar o lugar da paternagem ativa, seja pela repulsa que passam a ter pelos corpos de suas parceiras. Nossos corpos-receptáculos não servem mais quando não atendem ao ideal do objeto de desejo e prazer. E não servem mesmo quando atendem ao grande propósito social da procriação.

Nesse mês - o agosto dourado - tenho visto e acompanhado muitas postagens sobre amamentação nas redes sociais. São relatos múltiplos sobre esse processo tão importante para mães e crianças. Mas uma postagem, em especial, me chamou a atenção; a da Mari Rios, pediatra feminista que tem um perfil muito interessante no instagram (@umamaepediatra).

O texto iniciava assim, com letras em destaque: “Amamentar não é amor”. E na sequência, ela brincava com a nossa reversão de expectativa: “tá passada?”. E provavelmente muita gente estava. Mas o texto que se seguia era, além de muito sensível, extremamente elucidador.

É muito comum em campanhas como as do “Agosto Dourado”, que se coloque o ato de amamentar como o oásis do amor, a confirmação da boa mãe, o céu estrelado do vínculo maternal. Com isso, cria-se uma ideia única do que seja o processo de amamentação e reitera-se esse lugar cruel de um amor condicionado à perfeita execução dessa tarefa.

Dentre tantas culpas que uma mãe parece estar destinada a carregar, não conseguir amamentar, ter pouco leite, sofrer dores intensas no ato, optar pelo uso de mamadeira e fórmulas são algumas das mais constantes. Eu acompanhei amigas que passaram por dolorosas experiências de amamentação e amam profundamente suas crianças; ofereceram a elas o melhor que puderam, se preocuparam, insistiram, tentaram, decidiram. Mas não sem sofrimento, não sem julgamentos, não sem (mais uma) dor. Amamentar carece, tantas vezes, de boa informação e ter acesso a ela ainda é um privilégio grande.





Nossos corpos tornam-se tão públicos em momentos tão íntimos e particulares, mas são ostensivamente repudiados quando usam desse mesmo espaço coletivo para existirem. Não precisamos ir longe para relembrar os casos de mulheres sendo impedidas de amamentar em locais públicos como shoppings ou menos longe ainda, com o alarde em torno da imagem dos mamilos jorrando leite no belíssimo cartaz do novo filme do Almodóvar.





A imagem foi republicada em vários perfis, sempre com o alerta de que poderia ser derrubada pela rede a qualquer hora. E de fato foi. O artista responsável pela arte do cartaz, Javier Jaén, já previu a possibilidade de censura quando colocou a imagem no ar.

Depois do grande burburinho, a rede social de retratou e restaurou as publicações com o cartaz, com a justificativa de que, apesar de haver uma política contra nudez, existem algumas exceções quando o contexto é claramente artístico. Obviamente vale dizer que essas políticas tão rigorosamente cumpridas só se aplicam a mamilos femininos, não havendo nenhum tipo de incômodo público e social diante das imagens de mamilos masculinos.









A fotógrafa Ana Harff (@anaharff) tem um projeto lindo de retratos de corpos nus e diversos, e numa das peças intitulada “Autorretrato 2020” ela exibe seu par de seios desnudos, reais, grandes, marcados por estrias num super close que ocupa a tela; mas no lugar dos seus mamilos ela insere um recorte dos mamilos peludos de um homem. Uma maneira de driblar o algoritmo (que é feito à imagem e semelhança da sociedade na qual existe, machista e patriarcal) e de mostrar o quão absurda é a censura automaticamente imposta ao corpo da mulher.

Mamilos femininos são sempre tratados como essa ameaça perturbadora. Removidos de cada postagem quando suas pontas não aparecem recobertas por uma tarja preta, um simpático x, uma dupla de mãos. Ou mesmo assim. Quando recobertos pela boca de um bebê, se tornam mais ofensivos ainda. Haja esforço lógico para compreender uma sociedade que destina mulheres à maternidade, mas não as suporta quando se tornam mães.





Nossa nudez só interessa quando nos desumaniza. E não tem nada mais humano do que uma mãe.





*Silvia Michelle A. Bastos Barbosa (professora universitária nos cursos de Comunicação, Artes e Educação)