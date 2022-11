O momento agora pede união e que nós tenhamos discernimento para entender que precisamos continuar unidas (foto: PxHere/ Reprodução )







Renata Carvalho





Somos a comunidade que fomenta e fortalece o protagonismo feminino, existimos pela equidade e independência financeira da mulher. Há alguns anos, nós mulheres somos quem na prática, move o mundo, no amor e no cuidado.





Apesar de nosso último presidente ter dito em uma entrevista ao lançar um projeto para mulheres que “a mulher está praticamente inserida na sociedade”, um ato falho dele, somos as que lideram empresas e famílias. Ainda minoria em alguns segmentos como no empreendedorismo de inovação, em que somos apenas 10% de fundadoras, os outros 90% são empresários homens e brancos.





Nossa sociedade prospera enquanto empreendemos em negócios de impacto ou não, quando cuidamos de nossos filhos educando-os, quando investimos nosso capital nos estudos deles e na nossa busca individual pelo conhecimento e, em nosso auto-conhecimento. É preciso se encontrar para transbordar.









Insistimos com a escola, o dever de casa, cuidamos dos pais velhos ou doentes, de nossos amigos e conhecidos, com nosso dom de maternar, ouvir e dialogar.





Temos tantos desafios e tanto em comum umas com as outras. A comunidade é nosso apoio. Precisamos permanecer. Independente da sua crença religiosa, seus ideais ou posição política, nossa intenção é que nossa comunidade continue se fortalecendo e buscando na união e no amor, uma forma de transformação.





Ao presidente eleito, só desejo que Deus o guie, qualquer Deus no qual você acredita. Precisamos crer e torcer para dar certo.





Um país em que as mulheres são a mais de 50% das pessoas que empreendem, vamos tentar seguir exemplos, homens e mulheres líderes, empregando minorias por exemplo, praticar a empatia. Seguir cuidando de todos em nosso microecossistema...



O momento agora pede união e que nós tenhamos discernimento para entender que precisamos continuar unidas, em torno do mesmo propósito e buscando andar ao lado dos homens convertendo nossos parceiros em aliados.





Vamos seguir olhando para frente com resiliência e otimismo, qualidades quase naturais em nós mulheres. Sabemos o quanto isso transborda em nós, além do amor.