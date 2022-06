Chuva de dinheiro em 2022

Fiquei sabendo que nos próximos 12 anos estaremos conectados à energia de expansão de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, ligado à abundância, sorte e sucesso. Deve ser verdade. Para se ter uma ideia, no meu celular o cifrão tomou o lugar onde costumava ficar a vírgula no teclado do aparelho. Não sei explicar como isso aconteceu. Só sei que, a cada pausa a ser dada no texto, aperto o $.





Vírgula após vírgula, estou sempre me lembrando do dinheiro. Aliás, $ agora mesmo, ao abrir o laptop para escrever esta crônica, a prosperidade pulou no meu colo. “Você quer saber como multipliquei por quatro os meus rendimentos?”, perguntou uma mulher em um anúncio publicitário no YouTube. Ela se antecipou à minha playlist de músicas preferidas, que sempre coloco para tocar antes de começar a redigir.





De uns tempos pra cá, aprendi a trabalhar ouvindo músicas relaxantes no fone de ouvido.





Você já experimentou? É uma dica simples, que ajuda a trazer leveza para o dia a dia. Escrevi essa frase enquanto aguardava os cinco segundos obrigatórios para pular a publicidade. Não me interessei pelo conteúdo oferecido pela moça da propaganda. Ela tinha olheiras profundas, mal disfarçadas pelo corretivo, que fazia o efeito do panda invertido. Ou seja, no lugar da rodela preta em volta dos olhos, ela deixou um contorno branco.









Já cometi esse erro muitas vezes, tanto o da maquiagem quanto o da insônia. Deixei correr o anúncio por mais um tempo, para ajudar a monetizar o canal da tal consultora de finanças, que recomendava investir em ações. Ela me pareceu aflita demais para acessar o fluxo da prosperidade no Universo. Não é assim que funciona.





Vamos voltar a Júpiter, que, em duas semanas, me rendeu dois jobs. Se você não acredita, pode continuar apostando em coincidências. No meu caso, as pistas vêm surgindo de todos os lados. Outro dia, por exemplo, vi o símbolo do dinheiro andando a pé pela Avenida Prudente de Morais.





Eu estava passando de carro, voltando do colégio com meu filho e o colega dele. Os dois são testemunhas. O cifrão estava estampado na perna direita da calça de um jovem, que vinha andando na direção contrária à nossa.





Dava para notar de longe. Esse era grande, do tamanho de um bolso, até mais. A imagem chamava a atenção. É algo raro de se ver, o símbolo do Tio Patinhas sendo ostentado nas peças de roupa. O ‘dinheiro’ seguiu caminhando e foi embora.





Com tantos sinais, decido finalmente aprender a dança de Júpiter. O vídeo é semelhante ao de Saturno, que, conforme já relatei aqui na coluna, é o planeta ligado à organização. A coreografia de Saturno é lenta, regular, repetitiva. Obriga a manter o foco, acertar os passos, a ser determinada no seu objetivo.





Se você se distrair com Saturno, perderá o ritmo. Um gesto errado faz o efeito dominó, prejudicando os movimentos que se seguem. É melhor respirar fundo, voltar ao centro, concentrar-se. Já a dança de Júpiter é o oposto. São apenas duas sequências de passos, que devem ser feitos rapidamente, sem pensar muito.





Desconheço o funcionamento exato desse sistema de danças holísticas, mas deve ser feito a dança da chuva. Já começo a imaginar uma chuva de dinheiro caindo sobre mim, sobre o meu bairro, sobre o país inteiro. Era disso que o Brasil precisava agora.





Na realidade, para usar uma expressão adequada à moeda corrente no país, não posso reclamar de nada, nada mesmo. Tirei a sorte grande. Gosto do que faço, estou buscando ser mais leve e tenho uma família incrível. “Mamãe, você está envelhecendo para o bem”, disse o meu filho puxa-saco, comparando minhas fotos antigas para fazer uma surpresa no meu aniversário de 50 anos, comemorado ontem.





No final das contas, o balanço é positivo. Posso dizer que mereci a prosperidade pessoal,material, espiritual. Isola três vezes na madeira para afastar a inveja, pois é preciso cuidar do nosso patrimônio. Só de sobreviver à pandemia já é lucro.