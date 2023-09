As inovações são positivas e melhoram a qualidade de vida dos clientes

781

(foto: PIXABAY ) Raramente uma inovação é implantada sem passar por restrições de parte significativa da sociedade. É impressionante como tudo que é novo sofre críticas e objeções, em grande parte não embasadas. Elas são originadas normalmente pelo medo das mudanças que elas podem causar. O mundo sempre vai passar por aperfeiçoamentos, e, ininterruptamente, esses processos vão causar alguma aversão e desconfiança.



A inteligência artificial (IA) é um bom exemplo das restrições que as inovações sofrem por parte de empresários, professores, e outras pessoas.



06:00 - 04/09/2022 Por que alguns vendedores são especiais e outros têm baixo desempenho Já ouvi questionamentos absurdos sobre mais esse refinamento dos processos digitais. Os questionamentos mais comuns são o medo do desemprego, a preocupação com a segurança, a impossibilidade de regulamentação, o receio de um mundo sem controle, a redução dos níveis de relacionamento pessoal, a perda do controle da qualidade de aprendizado nas escolas, e outras críticas, que provocam a resistência.



Há exemplos muito interessantes de descontentamentos com o que é novo. Para ilustrar vale lembrar o case que eu sempre apresento sobre a época das carruagens. Elas eram de tração animal e existia a figura do cocheiro, que era uma profissão reconhecida e gerava vários empregos. No fim do século XIX, com a Revolução Industrial, vieram os carros automotivos. Aconteceram greves dos cocheiros, que não aceitavam a oferta desse produto, pois, ele levaria ao fim da profissão. Não teve saída. Essa mudança tinha que acontecer para o bem do progresso da humanidade.



Outro exemplo simples da resistência à inovação é o caso do forno de micro-ondas. Ele foi um produto questionado e até evitado, por muitos anos, antes de se tornar um utensílio fundamental na cozinha de qualquer casa.



Uma revolução ocorreu quando o mundo viu admirado a chegada dos sistemas online, encerrando a atividade de muitas empresas, cujos produtos ou serviços, perderam completamente a utilidade, pois, sofreram um processo disruptivo, eliminando a demanda, que até aquele momento era considerada como fidelizada. Por outro lado, a mesma tecnologia criou uma revolução positiva, um cenário novo, que viabilizou novos negócios, e novas soluções em praticamente todos os segmentos. A digitalização dos processos mudou a forma de atuação das organizações, e mais do que isso, o modo de vida das pessoas.

Olhando para o futuro, quero citar um artigo do professor Deepak Chopra intitulado: nove maneiras pelas quais a IA irá triunfar. Em uma parte do seu artigo, o professor diz: "Tempos incertos bloqueiam a nossa visão do futuro, fazendo parecer que as nuvens espreitam no horizonte. Este fenômeno afetou o rápido surgimento da inteligência artificial. As preocupações ganham mais manchetes do que o otimismo. No entanto, se recuarmos, a IA está rapidamente a tornar-se o maior aliado que a mente humana teve nos tempos modernos".



O autor, no seu artigo, mostra as diversas formas de utilização da Inteligência artificial como forma de contribuir para soluções de saúde no cérebro humano. São diversas as possibilidades da inovação, o que em princípio pode parecer um sonho, já está em condição adiantada de pesquisa e em alguns casos já em plena utilização.



Os empreendimentos precisam entrar nesse universo e buscar as melhores soluções para as suas dificuldades, particularmente no marketing e na logística de distribuição. No E-procurement já há um conjunto significativo de facilitações viabilizadas pelo uso da IA. Ela torna ainda mais ágil e aprimorado os processos de compras. A seleção e análise de desempenho dos fornecedores, o cruzamento muito mais veloz de dados que aumentam a segurança das organizações, são alguns exemplos.



O marketing é uma das ciências e arte que muito tem a ganhar com a inteligência artificial em todas as suas áreas de atuação e em suas ferramentas. Ela pode contribuir aperfeiçoando e mudando as formas de aplicação. Isso já ocorre em muitas empresas.



É importante lembrar que falta ainda maior aceitação e o devido investimento por parte dos tomadores de decisão. Os gestores de marketing devem ser os maiores entusiastas e incentivadores da prática da inteligência artificial.



Eu não gosto, nem um pouco, de imaginar um profissional de marketing fazendo restrições às inovações. Aliás, esses profissionais devem estar à frente dos tempos, da própria tecnologia, e das mudanças sociais. Sua visão e percepções devem ser as mais provocadoras da mudança, porque um dos seus papeis principais é surpreender os clientes.



As empresas buscam redução de custos, melhor logística, ofertas diferenciadas de produtos e serviços, prática de novas formas de comunicação com o mercado, e a IA se torna cada vez mais um meio de viabilizar esses aprimoramentos.



Os clientes são os mais beneficiados, porque podem conviver com produtos e serviços aperfeiçoados, e sobretudo com a facilitação dos seus processos de compras, obtendo uma melhoria na sua qualidade de vida



É fundamental que a empresa seja protagonista no seu segmento de mercado, e ofereça aos clientes experiências positivas, inesquecíveis, e que gerem fidelização. Os melhores recursos para atingir estes objetivos já estão disponíveis.