O que que as empresas atuais devem fazer para terem sucesso no seu segmento

(foto: Pixabay)

No mundo empresarial não há nada o que substitua a gestão eficaz. Empresas podem atingir altos resultados, alçar voos incríveis, e até fortalecer o seu nome no mercado por algum tempo, mas, nada, substitui uma gestão moderna, de visão holística e de trabalho altamente cooperado.





Muitas empresas apostaram cegamente em tecnologia, sem darem conta de que tecnologia, necessariamente não resolve muita coisa, se não for acompanhada de inovação. O que fortalece as organizações e segmentos de mercado são as inovações, que são possíveis através da tecnologia disponível.





Inovação é aquilo que efetivamente provoca mudanças no mercado. Quando os desejos das pessoas são melhor atendidos, isto ocorre, normalmente, por causa da oferta de produtos inovadores, ou seja, aqueles que tornam a vida mais fácil, oferecem soluções mais intuitivas, e geram aquilo o que todos os clientes desejam profundamente, ou seja, a conveniência em sua vida.





Empresas dão muitos passos em falso. Elas ainda creem em metodologias já ultrapassadas, em sistemas de relacionamentos que já não garantem a melhor forma de produtividade e ainda se deixam possuir por métodos e sistemas burocráticos. A visão de curto prazo ainda detém a mente de uma boa parte dos executivos. A ânsia de resultados rápidos e com o menor investimento podem levar a caminhos escabrosos.





O relacionamento interno ainda é um dos grandes responsáveis pelas dificuldades. Torna-se cada vez mais necessário a prática de processo de cooperação para derrubar as barreiras do desempenho. É necessário obter cada vez mais e melhor, a eficácia da colaboração entre pessoas de diferentes áreas de atuação dentro da organização.

A comunicação entre os departamentos, divisões, setores e especificamente entre as pessoas se torna questão determinante para se atingir melhores resultados internos. Este mesmo processo também deve ocorrer provocando uma comunicação e um entrelaçamento positivo entre as empresas, inclusive aquelas concorrentes.





Tudo deve ser executado em função de objetivos maiores, pois, isto facilita o processo de aplicação das mais modernas metodologias de atuação, que por conseguinte permitem a aquisição e utilização de equipamentos mais modernos e adaptados às demandas da empresa.

A utilização de hardwares e softwares em razão de uma visão estratégica bem definida pela direção (business intelligence), transformam a comunicação mais eficiente e eficaz, o que aumenta a produtividade, tem papel fundamental na redução de custos, e ainda, facilita o processo de gestão das demandas do mercado.

Muitos, ainda são resistentes a metodologias que colaboram no processo de melhoria de resultados reais, ou, aqueles que efetivamente levam a empresa a garantir e aumentar as suas fatias de mercado e até mesmo a penetrar em outros.





Garantirão um período de vida mais longo as organizações que forem sensíveis às mudanças constantes e inesperadas do mercado e estiverem ligadas e em consonância aos novos cenários que vão se transformando como nuvens no céu. Empresas atuais precisam conhecer e lidar com a inovação da ruptura.

Demonstrar eficiência somente, não leva nenhuma empresa a um processo de lucratividade. Perdas de oportunidades não devem acontecer, e isto somente é possível se todos estiverem envolvidos e preparados para assumir novas propostas, novos meios de produção e principalmente novas estratégias de domínio de mercado.





Um meio que eu recomendo de saber se a empresa está indo no caminho do futuro positivo é se auto avaliar o tempo todo. É questionar os seus próprios sistemas, suas próprias formas de ação junto ao mercado, sua capacidade de inovação dos produtos, dos meios de produção e a sua própria forma de gestão.

Muito me agrada ver nas empresas visões dinâmicas, ações flexíveis, modernidade nos modelos de atuação, visão de cooperação interna, provocada e praticada pela alta direção e investimentos constantes em inovação. Além disso, as organizações precisam ter humildade de gestão para reconhecer seus erros e rapidez para corrigi-los e fazer as mudanças necessárias.