Implementar o endomarketing na empresa: uma evolução que não pode esperar

mercado está cada vez mais seletivo. É preciso criar novas formas de conduzir os rumos das empresas, seus produtos e serviços. Insistir em antigas fórmulas, que já deram a sua contribuição no passado pode ser bastante perigoso para os destinos da está cada vez mais seletivo. É preciso criar novas formas de conduzir os rumos das empresas, seus produtos e serviços. Insistir em antigas fórmulas, que já deram a sua contribuição no passado pode ser bastante perigoso para os destinos da empresa , para se ter um grande marketing é preciso começar dentro da própria organização!





estrutura organizacional, criar um clima em que todos, sem exceção, sintam-se parte importante das ações e corresponsáveis pela satisfação e resultados junto aos colaboradores, de tratar com eles, de motivá-los e saber o que esperar deles. É fundamental integrar a noção de valor dos clientes nos processos internos da, criar um clima em que todos, sem exceção, sintam-se parte importante das ações e corresponsáveis pela satisfação e resultados junto aos clientes . O primeiro passo para essa mudança é o reconhecimento por parte da direção da necessidade de mudar a forma de enxergar os, de tratar com eles, de motivá-los e saber o que esperar deles.





Desenvolver ações gerenciadas de marketing eticamente dirigidas ao público interno envolvendo os funcionários e todas as pessoas ligadas à empresa, em que se busca maior envolvimento de todos com os processos e resultados, recebe o nome de endomarketing.





O objetivo endomarketing é envolver tecnicamente e emocionalmente o público interno da empresa, transmitindo a todos uma noção de responsabilidade com o negócio.





Uma das funções do endomarketing é informar aos membros da empresa sobre os resultados mais significativos, os novos negócios fechados, as parcerias com empresas, os projetos em andamento, sempre registrando nas comunicações a importância dos trabalhos desenvolvidos pelos componentes de cada áreas da empresa.





Em muitas empresas já existem treinamentos, eventos formais e informais para apresentação ou lançamentos dos produtos, apresentação inéditas de processos de comunicação com as diversas mídias. As áreas de marketing e recursos humanos das empresas, normalmente desenvolvem juntos processos capazes de criar o maior envolvimento possível das pessoas com os objetivos da empresa.





Deve ser repensada a empresa em que somente os profissionais que lidam diretamente com os clientes tenham preocupações com os resultados. Isto agora deve ser uma responsabilidade, envolvimento e contribuição de todos. Da mesma forma, a empresa não deve mais se preocupar somente com os resultados financeiros ou de vendas, mas também dar total atenção à qualidade de vida no trabalho de todos os colaboradores, direta ou indiretamente envolvidos com o público externo.





É preciso criar e manter na organização um ambiente sadio, dinâmico, com uma dose de estress positivo, capaz de levar às pessoas a enfrentarem de forma equilibrada os desafios constantes. Para isso é fundamental que as pessoas estejam confiantes e cientes do seu próprio potencial, tenham a autoestima elevada e estejam conscientes da importância do seu papel no processo de atingir os objetivos empresariais, os quais, de preferência, tenham podido participar, de alguma forma.





Sempre comento nas palestras que ministro que precisamos chegar no nível de enxergar o marketing em todas as áreas da empresa, pois todas elas têm um papel direto ou indireto na satisfação do cliente, uma vez que o marketing não é somente uma área ou departamento dentro do empreendimento, é muito mais que isso, porque é também um jeito empresarial de pensar e de agir que seja capaz de garantir a existência hoje e no futuro.





Essa nova forma de visualizar a organização pode exigir algumas mudanças na estrutura tradicional da empresa, pois, a cada dia se torna mais necessário um número menor de níveis organizacionais. As estruturas verticais tradicionais estão sendo substituídas rapidamente pelas organizações horizontais, ou seja, a estrutura está sendo redesenhada para facilitar e incentivar a maior comunicação entre a direção e todas as outras pessoas envolvidas internamente e que estão em contato mais direto com o mercado e com os clientes.





Torna-se questão sine qua non, valorizar, manter informado e envolver a todos que atuam na retaguarda e que de uma forma quase invisível contribuem muito para a satisfação dos clientes.





O endomarketing deve ser considerado parte integrante da gestão estratégica e necessita ser facilitado através do apoio total e sempre ativo da direção. Ele tem como atividades básicas o treinamento, o desenvolvimento das equipes, as comunicações internas de massa e apoio de informações e devem funcionar como ferramentas de administração e gestão de recursos humanos.





Para se obter o sucesso no endomarketing de uma organização, torna-se premente que se possa oferecer a todos que fazem parte do grupo, uma visão concisa das ações empresariais, capacitação e autonomia, bem como, reconhecimento por todos os bons resultados obtidos.





Várias dificuldades junto ao mercado nascem ou têm solução dentro da própria empresa. É estratégico investir um tempo da administração na implementação de um processo efetivo de endomarketing. Como resultado haverá maior sensibilização para as necessidades dos clientes e maior satisfação das pessoas por estarem participando ou tendo conhecimento das soluções.





Estabeleça o processo e filosofia de endomarketing em sua empresa, faça seu pessoal ter orgulho dela, tenha orgulho do seu pessoal, crie um ambiente interligado, pois essa é uma das mais importantes funções da empresa, e o resultado sempre é muito gratificante!