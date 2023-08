Vitória épica contra o São Paulo tem a cor verde da esperança

1175

No jogo de ida diante do Fortaleza, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, no Horto, o time cearense venceu o Coelho por 3 a 1 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )





E então estreamos nossa camisa tricolor no domingo. Bonita, diga-se de passagem. Mas não mais do que a clássica verde e preta. De qualquer forma, deu sorte.





E, ironicamente (no bom sentido), justamente contra o tricolor mais famoso do Brasil, que chegou com seu time de estrelas para levar uma derrota amarga para São Paulo, mesmo com um homem a mais e quase 15 minutos de acréscimos. Tentaram de tudo, mas fomos maiores.





É por essas e outras que o futebol é mágico. A gente quase pendura a chuteira e desiste. Quase diz que vai deixar para lá pensando que não há mais solução.





Costumamos perder jogos bobos, para times menores, e crescemos contra os grandes. É por isso que o torcedor do América é o maior candidato iminente a infarto. Somos realmente um caso sério, e atípico. O americano é essencialmente bipolar.





A situação no Brasileirão segue de crítica para pior, mas há algum alento. É preciso, claro, somar três pontos novamente contra o Santos, na nossa casa, no domingo. Compareça, torcedor!





É necessário também encarar clássicos para vencer e surpreender fora de casa. Ficar na Série A este ano, com toda franqueza, não será uma tarefa fácil. Mas, pelo menos agora, a graça voltou. Se cairmos, que seja de pé! Incomodando e honrando nosso manto Brasil afora.





Sobre o jogo de hoje, contra o Fortaleza, uma outra missão quase impossível. Mas a gente já sabe e percebeu isso no jogo contra o São Paulo: a partida só acaba quando o árbitro apita.





Vencer por dois gols de diferença contra o robusto time cearense não é fácil, ainda mais contra um estádio que deve estar lotado. No entanto, não custa jogar um jogo duro e tentar, quem sabe, mais uma proeza.





Um golzinho na hora certa e, quem sabe, consigamos um segundo para levar epicamente aos pênaltis. E eu cravo aqui: se for decidir nos pênaltis, a gente vai passar. Que Deus proteja e abençoe nosso Coelhão.





Seja qual for o resultado, é erguer a cabeça e focar 100% no Brasileirão. Serão quatro meses para fazer a diferença e tentar evitar o rebaixamento.





Nós sabemos, muitas vezes, que fingir de morto pode ser a melhor forma de pegar o adversário desprevenido. Hoje tem duelo importante e nós merecemos todo o respeito. Avante!