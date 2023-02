América faz campeonato seguro, com perfil de finalista

Na rodada passada, Coelho derrotou o Democrata-GV por 2 a 1, no Independência, resultado que o manteve, com folga, na ponta do Grupo B (foto: Mourão Panda / América)







Jogo a jogo o América vem dando seu recado de robustez e constância no Campeonato Mineiro. Com uma campanha quase perfeita, o Coelho disputa ponto a ponto com seu maior rival, o Atlético, a primeira posição geral para chegar com vantagem nas outras fases.





Amanhã, contra o Ipatinga, em clima de balada e Carnaval (o jogo é 21h30), é mais uma oportunidade para o time cravar seu posicionamento de gigante da competição e seguir firme no objetivo de fazer uma final para ganhar, não apenas para ser coadjuvante.





No outro final de semana, em um sabadão com a cidade de Belo Horizonte ainda cheia de turistas por conta do Carnaval, o mais tradicional clássico de Minas vai separar meninos de homens, e dar o tom de como será, muito provavelmente, a final esperada algumas semanas depois. Coelho e Galo medirão forças em um duelo truncado.





É preciso, no entanto, respeitar também as possibilidades do Cruzeiro que, caso se classifique, entra como franco-atirador e jogando bem leve, o que é sempre um perigo, principalmente se o confronto envolver um clássico. Há certa possibilidade de isso acontecer com o América.





De qualquer forma, a principal meta neste campeonato é pensarmos apenas em nós. Com estrutura sólida e resultados que mostram perspectiva, o Coelho depende somente dele para ficar em primeiro geral, levar vantagens para as semifinais e fazer uma final para levantar mais um título, que seria o 17º do clube.





Por mais que o campeonato regional não tenha o peso financeiro, de projeção, patrocínio e de ranking nacional, ganhar um título no começo da temporada é um grande indício de que o projeto está no caminho certo.





O torcedor é passional e quer sempre gritar campeão. Antes que outros compromissos comecem, é preciso focar completamente na competição estadual para almejar a taça! Imagino que diretoria, comissão técnica e jogadores também estejam com este foco.





O pensamento de quem um dia será campeão já deve ser com postura de campeão hoje. E quando digo isso me refiro ao posicionamento de entrar em todos os jogos como se fosse uma final. Em 2023, os ventos estão soprando a favor do Deca. Vamos acreditar e buscar o título!