América ganha fôlego para arrancada final rumo à Libertadores

América volta a vencer diante de sua torcida. Dessa vez, a vítima foi o Internacional, vice-líder do Brasileirão, por 1 a 0, gol de Alê. Resultado mantém esperança do time de conquistar uma vaga na Copa Libertadores (foto: Mourão Panda/América)







Parece que o América foi feito mesmo para jogar partidas épicas, decisivas e contra grandes adversários. E não deu outra no jogo de ontem, contra o poderoso colorado, que ainda tinha chance de título.





Não bastasse a vitória por 1 a 0 que recolocou o Coelho com possibilidades de pleitear vagas para, pelo menos, a pré-Libertadores, o América também foi responsável direto por determinar quem seria o campeão brasileiro de 2022, fazendo com que o Palmeiras nem precisasse entrar em campo.





Existem alguns momentos no campeonato de pontos corridos – tão disputado como o Brasileirão – que é preciso sofrer e retomar com tudo. E essa retomada geralmente vem depois de jogos que são divisores de água, como foi este contra o Inter.





Agora, é fôlego total para tentar nos três últimos jogos uma vaga no G8. Lembrando que o Coelho ainda enfrenta o “chato” e combativo Bragantino fora de casa, além do Palmeiras, que já é campeão e não almeja muita coisa mais – e deve entrar com time alternativo.





O ponto é que, mais uma vez, como sempre ocorre com o Deca, teremos um jogo decisivo na última rodada, que será contra o Atlético-GO, no Independência. Jogo daqueles para chamar a família, os amigos, para os mais pijamas comparecem. A festa tem que ser completa!





É preciso agora esquecer o que já passou e condensar toda energia de ódio, vontade, garra e determinação nestas três últimas rodadas, para que, ao final, consigamos mais um feito épico. E, quem sabe, ainda fiquemos na frente do Galo? Seria uma conquista à parte.





Com o Coelhão é sempre assim. Nunca é fácil, mas sempre no coração. Depois de altos e baixos, é certo que o América não teve sustos com rebaixamento e já figura como uma das dez principais equipes do futebol nacional.





A vitória contra um dos times mais difíceis da competição mostra que estamos no caminho certo. Espero que continuemos assim: nós gostamos de jogos grandes, mas precisamos também resgatar algum tesão contra os times menores, e não nos nivelar a eles.





Vamos, Coelho! Ao que tudo indica, teremos mais um final de ano de objetivos conquistados e muita alegria. A torcida precisa apenas comparecer no último jogo e fazer toda a festa do mundo que merecemos. Nós somos gigantes!