América acerta ao contratar diretor via consultoria especializada

Novo diretor de Marketing e Negócios do América, Marcone Barbosa tem passagens por Cruzeiro e Fluminense. Uma de suas metas é aproximar ainda mais o clube da torcida e incentivar o público alviverde a comparecer com mais frequência ao Independência (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)







Há um caminho sem volta no futebol: a urgência da profissionalização da gestão, que parte da escolha das pessoas certas para fazer o clube girar, assim como ocorre em toda empresa séria, feita de resultados. E isso ainda é mais marcante quando falamos de cargos de comando.





Alinhado à tendência, o América deu mais um passo nesta direção e acertou em cheio ao chamar uma consultoria especializada em Executive Search, a Tailor, para cuidar do processo de contratação do novo Diretor de Marketing e Negócios. Depois de alguns meses de trabalho minucioso foi definido o nome: Marcone Barbosa, com passagens por Fluminense e Cruzeiro.





“Estar no América hoje é muito importante para a minha trajetória profissional por dois motivos relevantes. O primeiro é a realidade atual do clube e a excelente imagem dele no mercado. O momento do América de consolidar a posição entre os grandes passa também por uma organização interna, e fazer parte disso valoriza qualquer profissional”, afirmou Marcone.





Ele também comentou sobre a importância do processo seletivo, que revela a nova tendência do clube-empresa, que só funciona com gestão. “Outro motivo foi o fato de minha contratação ter passado pelo crivo de uma empresa do gabarito da Tailor, em um processo aberto e transparente, que de fato buscou no mercado os melhores profissionais para esta vaga”.





Com expertise no trabalho de ponta como Headhunter, a empresa é uma das maiores de Minas no segmento e teve o aval da diretoria, que atua de forma pragmática, tentando afastar os vícios de um ramo (o futebolístico) que sempre foi carregado de erros básicos de gestão.





Para o sócio da Tailor, Bruno da Matta Machado, este foi um processo de seleção muito denso, com quase dois meses de duração e seis etapas de avaliação. “Foram mais de 100 profissionais concorrendo e toda avaliação e gestão foi realizada exclusivamente pela equipe Tailor e registrada em nosso sistema. De fato, uma disputada conquista do Marcone”, parabenizou.





O gestor acrescentou que os clubes já entenderam que os cargos devem ser pensados de forma estratégica. “O que fazemos é garantir que a posição seja preenchida pelos melhores do mercado, assim como já ocorre em qualquer grande empresa”, complementa Bruno.





Expectativas e torcida

Segundo Marcone, o América possui uma estrutura administrativa muito sólida, o que inclui as áreas de marketing, negócios e comunicação. O novo diretor deseja aperfeiçoar o que vem dando certo e corrigir aquilo que eventualmente não esteja surtindo o resultado ideal, como a presença dos torcedores mesmo estando o time na sua melhor fase.





“Obviamente que nosso principal desafio agora é fazer o trabalho de aproximação do torcedor com o clube, trazer de volta nosso torcedor para o estádio. Esse tema já está sendo debatido internamente e a solução desta questão não é exclusiva do departamento de marketing. Mas o futebol é muito dinâmico e o tempo escasso. Precisamos ter ações práticas de imediato e isso será feito já nos próximos dias”, adiantou.