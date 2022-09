América segue combativo em clássicos e vai brigar de novo pela Libertadores

Pênalti desperdiçado na partida contra o Atlético poderia ter representado os três pontos para o América no clássico, pelo Brasileirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Um detalhe e um pênalti (mais uma vez) perdido e não saímos com os três pontos do jogo contra o rival alvinegro no domingo. É estranho admitir isso, e ao mesmo tempo positivo, mas a verdade é que subimos de patamar. Hoje em dia, a gente reclama de ter deixado de ganhar do “poderoso” Atlético. Um detalhe e um pênalti (mais uma vez) perdido e não saímos com os três pontos do jogo contra o rival alvinegro no domingo. É estranho admitir isso, e ao mesmo tempo positivo, mas a verdade é que subimos de patamar. Hoje em dia, a gente reclama de ter deixado de ganhar do “poderoso” Atlético.





A verdade é que merecíamos sim ter saído com a vitória – mas é impressionante como o América não tem confiança para bater pênalti. Nos últimos três, desperdiçamos dois. O primeiro custou nossa saída na Copa do Brasil e o segundo a vitória no clássico. Bola pra frente.





Se é que existe um ponto de esperança nisso é o fato de que o América está chegando muito perto de estar entre os times da prateleira de cima do Brasil. E é por isso que, considerando esta crescente, considero que o Coelho vai de novo pleitear uma vaga para a Libertadores.





Assim como no ano passado, a reação veio em tempo certo. O time está combativo e temos tudo para começar a incomodar os times que lutam pelo G-4 ou, ao menos, G-6. O principal foco agora deve ser uma vitória em casa contra o Coritiba, sábado à noite. É mais uma vez uma oportunidade de a torcida tirar o pijama e comparecer, fazendo jus ao momento do time.





A propósito, decepcionante mais uma vez o público no clássico. Não há mais argumentos para tentarmos explicar porque o torcedor americano não comparece contra o Atlético assim como compareceu contra o São Paulo na Copa do Brasil, com mais de 10 mil presentes. Bom, o ponto é que tudo que temos nestes quatro meses finais do ano está relacionado com uma competição. Então é mais do que hora de azeitar a máquina, manter a saúde mental em dia, concentrar na preparação física e técnica e tentar jogo a jogo alcançar o objetivo do ano.





Embora o futebol seja um esporte de altos e baixos, e isso é normal, o América vem mais uma vez fazendo um Brasileirão muito seguro, com mais chances de classificar para uma competição internacional do que de ser rebaixado.





A verdade é que já estamos muito perto de afirmar que “Coelho é time grande e time grande não cai”. Vamos, Deca! Saudações, nação verde. O América é grato, sempre, àqueles que engrandecem o seu pavilhão.