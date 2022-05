Não faz mais sentido remoer sobre nossa participação na Libertadores, mas concentrar nossas forças no Brasileirão (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)





Não faz sentido mais remoer aqui nossa participação na Libertadores nem ficar falando do nosso trauma com o rival alvinegro. Inês é morta. Na verdade, jogamos do jeito que dava e tivemos alguns azares nos primeiros jogos, principalmente naquele do Mineirão – se tivesse VAR, quem sabe, teríamos ganhado. Fazer o quê?





Eu quero mais é olhar para frente e trazer uma notícia boa para o torcedor americano. Olha, não sei se já perceberam, mas não somos mais, definitivamente, aquele América que lutava para não cair na Série A. Deixamos para trás o estigma do time pequeno que era presa fácil.





Hoje, já mostramos que somos de meio de tabela para frente, com atuações seguras e foco em vitórias possíveis, principalmente aquelas que costumávamos deixar escapar. É natural que, neste nível de competição, percamos jogos mais complicados – faz parte.





No entanto, me alegra ter a certeza de que, mesmo que não tenhamos avançado na Libertadores, faremos um bom Campeonato Brasileiro. Não jogamos mais este torneio para passar vergonha. O patamar subiu e isso é fruto de um trabalho de paciência e crescimento dos últimos anos, da nossa marca e até mesmo do respeito e confiança adquiridos naturalmente.





Meu amigo, eu garanto: ganhar do Coelho em casa não é fácil. Precisamos, todavia, contar com uma torcida mais presente, que ainda é muito pijama e preguiçosa, e sua pouca presença muitas vezes torna os jogos mais complicados. Aliás, temos de lembrar duelos contra o Flamengo e Corinthians, por exemplo, que terão torcida em massa no Horto. Não podemos tomar pressão.





Mas, voltando, eu quero deixar claro aqui e tranquilizar o torcedor, que entendo estar sofrido e desiludido por sempre perder para o Atlético. Sim, é difícil engolir isso. E não, não tenho uma explicação para tantas derrotas seguidas. Que maldição. Espero que um dia acabe (quem sabe sábado agora?).





Em muitos momentos a gente pensa em desistir, mas é justamente nestes que temos de olhar o panorama geral. Hoje, na atual condição, somos um time de Série A que briga na ponta da tabela. Se no ano passado ficamos uma boa parte do primeiro turno no Z-4 e no final ainda conseguimos o 8º lugar e a classificação para a Liberta, o que não podemos esperar deste ano, quando já iniciamos relativamente bem?





Sejamos realistas, mas positivos. O Coelho tem saído da sombra, a cada campeonato, a cada temporada, e já figura entre os dez maiores do Brasil. É hora de esperar o time se encorpar e se organizar com reforços, pegar a camisa e ir para o estádio sempre que der. Ainda temos oito meses neste ano e o Brasileirão poderá nos dar muita alegria. Avante, nação, Coelho até morrer!