América tem tudo pra superar o Barcelona, ainda mais o genérico

Depois do empate por 0 a 0 no Independência, o América precisará vencer o Barcelona de Guayaquil fora de casa, ainda que nos pênaltis (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)

Há gente que vai chiar. Mas vou resolver em poucas linhas aqui qualquer polêmica sobre a saída prematura do América do Campeonato Mineiro: já deu!. Cansamos de ir bem e ser prejudicados por arbitragem, cansamos de valorizar um torneio que nunca nos valorizou. Desta vez fomos mal, sim. E está tudo certo. O foco é outro. Não jogamos para ganhar. E se saímos cedo, que bom! Mais tempo e energia para focar no que realmente importa.





Fico pensando: em tempos áureos, se o Coelho tivesse tido oportunidade de jogar a Libertadores... Teríamos ido longe, sim! Não fosse a concorrência desleal em um dos campeonatos mais difíceis do mundo – e também a dificuldade em superar o fato de termos menos torcida e, consequentemente, menos força política e com arbitragem – alguns times icônicos do Coelho (aquele da Sul-Minas, por exemplo) poderiam ter se dado bem na competição.





Aliás, esse time de agora, cheio de limitações e com poucos craques, tem algo muito necessário para disputar o torneio: tem sangue nos olhos, vontade de vencer, e os jogadores estão extremamente focados quando entram em campo. Na disputa das batalhas que são estes jogos, o Coelho vem criando casca e pode, sim, surpreender, de novo.





Muita gente esquece que fomos o 8º colocado no campeonato nacional mais equilibrado do mundo. Ganhamos até mesmo do Palmeiras, o bicho-papão da Liberta. Não faz sentido abaixarmos a cabeça para um time que faz parte do pouco expressivo futebol equatoriano – e nem vamos! Se contra o Guaraní do Paraguai revertemos algo que parecia impossível, após um revés em casa e perdendo de dois a zero fora, por que entraríamos sem confiança agora em uma disputa que ficou completamente aberta?





Não há favorito no Equador, e o América não vem como azarão. Somos realidade e vamos defender as cores de Minas. Por muito pouco, não saímos do Independência com a vitória (aquele lance no final do jogo foi de roer as unhas). De toda forma, o pênalti não convertido por parte deles mostrou que a sorte está do nosso lado, e desta vez é de verdade!