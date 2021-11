Apesar do resultado adverso no Mineirão diante do Atlético, o América exibiu equilíbrio tático que anima seu torcedor (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)





A gente sabia que não iria ser fácil. Aliás, o maior nível de dificuldade de todos os jogos do campeonato era justamente este: contra nosso maior rival que está superembalado para o título, melhor equipe da competição e com a pressão de mais de 60 mil torcedores.





O cenário era propício até mesmo para uma goleada, feito que o Atlético já conquistou contra times gigantes neste Brasileiro. Mas o América estava ali, aguerrido, coeso e mostrando poder de combate. Definitivamente, não fomos uma presa fácil. Honramos a camisa e é preciso deixar claro que há derrotas e derrotas. Um resultado totalmente normal deve ser ponderado – e até mesmo usado como fator motivador.





Meus amigos atleticanos me mandaram mensagens que, no fim das contas, diziam mais ou menos a mesma coisa: “time bom este do Coelho, competitivo, um dos adversários mais complicados que enfrentamos. Equipe com cara de Série A e agora nosso atual rival”. Foi unanimidade também, segundo eles, que o América fez um jogo extremamente duro, técnica e taticamente. Ali, de fato, como disse Ademir, um detalhe para um lado ou para outro iria definir o resultado. Infelizmente, na hora do detalhe deles, a bola entrou.





Nada a lamentar. Enfrentamos, quem sabe, um dos melhores times do mundo, na casa deles. Poderíamos ter empatado. Até mesmo, dependendo de um lance isolado, ter feito um gol enquanto estava 0 a 0. O América foi guerreiro e fez o que dava para fazer, retomando sua credibilidade e se firmando como atual rival que pode bater o Galo eventualmente.





Seguimos ali, beirando ainda a 10ª colocação, variando nas últimas semanas entre a 9ª e 11ª. O principal agora é dar um leve passinho para trás e voltar ao objetivo central, que é a permanência. Jogar de forma estratégica valorizando cada ponto. Na quarta-feira, jogo duro em Recife contra o Sport, que perdeu para o Fluminense e fará a partida da vida contra nós.





Mas temos totais condições de chegar lá e impor nosso futebol. Este time tem tido a consciência, após raros resultados adversos, de reverter e compensar nos jogos seguintes. A propósito, importante também estar bem concentrado nesta semana, que termina no sábado com a possível “fechada do caixão” do Grêmio de Mancini no Independência e diante da nossa torcida. Vamos lotar!





Quem não está ansioso para reencontrar o ex-comandante e concretizar a queda do tricolor gaúcho? Boa motivação para a semana. Da parte da torcida, tenha certeza, Marquinhos Santos, que todos estamos com você. Agora, é procurar o melhor aproveitamento possível nestes dois jogos, quarta e sábado, e ficar bem pertinho de garantir a permanência. Fecho com um salve para todas as organizadas do Coelho que estão divulgando e apoiando a coluna e este cronista nas redes sociais. Vocês fazem tudo valer a pena. Com o América até o além!