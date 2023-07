Guerra sem fim: ex-secretário de Kalil coloca Arena MRV sob ameaça jurídica

890

A Arena com mais inimigos nesse mundo; aff (foto: Divulgação/Arena MRV) Há uma expressão em latim, “longa manus”, assim traduzida para o português: mãos longas. Ao final deste texto, o leitor poderá se perguntar: “por que o Ricardo iniciou essa coluna com tal expressão?”. Ou então, por si só, concluir o que achar melhor. Bora lá:





O ex-secretário municipal de Meio Ambiente da gestão Alexandre Kalil, Mário Werneck, concedeu uma entrevista em que dissertou - a meu ver, erroneamente - sobre a possível liberação da Arena MRV , que está sendo discutida em conjunto entre Atlético, Prefeitura, Câmara Municipal e Ministério Público estadual.





A mim me parece curiosa uma entrevista de um ex-secretário, justamente o responsável por aquilo que o Galo, a CMBH e todos os paralelepípedos de Belzonte entendem como abusivo (certas contrapartidas), para ouvi-lo sobre um assunto que: 1) não lhe diz mais respeito; 2) cria confusão onde não há e atrapalha, certa maneira, a alegria do torcedor atleticano, eufórico pela notícia da SAF e pela proximidade da conclusão da casa própria.





Como conselheiro atento e atuante, tenho acompanhado muito de perto as tratativas em torno da, digamos, regularização da Arena MRV. Como jornalista, manifesto com relativa frequência minhas opiniões a respeito, não na base do achismo e do “diz que me diz”, mas como “testemunha ocular” dos fatos e contumaz estudioso do assunto.





ESPANTOSO





Por isso, foi com extrema surpresa que li algumas ilações e distorções na entrevista, motivo que me faz, respeitosamente e embasado em fatos inequívocos, contrapor o ex-secretário de Alexandre Kalil, o ex-prefeito investigado em uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte (CMBH), cujo título é “Abuso de Poder”, justamente tendo parte desse inquérito relativo a supostos abusos contra o Clube Atlético Mineiro.









Ao manifestar sua visão, repito, a meu ver, errada, o ex-secretário acaba colocando em xeque a competência e responsabilidade dos atuais gestores da PBH, como se todos ali não fossem zelosos e cientes de suas obrigações funcionais, e estivessem agindo de forma ilegal, o que comprometeria, no limite, os próprios CPFs. Sem falar no desprezo pelo MPMG, que acompanha atentamente todos os passos, além do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e BHTrans.





SÓ WERNECK ESTÁ CERTO?





Além disso, ou três vereadores (Gabriel Azevedo, Presidente da Câmara, Bruno Miranda, líder do governo na Casa, e Cesar Gordin, autor do projeto), três reconhecidos secretários municipais (Josué Valadão, Antônio Fleury e Leonardo Castro), o CEO da Arena MRV e do CAM, Bruno Muzzi, e o próprio prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman , estão loucos - ou agindo de forma ilegal - ou é o próprio ex-secretário que não sabe o que fala e, pior, antevê “possível judicialização”.





Segundo a entrevista, Werneck admite que partiu da prefeitura a ideia de transformar a Arena MRV em um empreendimento de Utilidade Pública: sem essa declaração, não seria nem possível levar o licenciamento à frente. Nós trabalhamos para liberar a construção”.





Que bom! Finalmente alguém da antiga PBH admitiu que atirou todo o processo de licenciamento anterior, iniciado e concluído - pronto para ser enviado à CMBH para aprovação - na gestão Marcio Lacerda, e depois paralizado por mais de um ano, dormindo em alguma gaveta da gestão Alexandre Kalil, na lixeira, ao impor ( conforme explicou detalhadamente Bernardo Farkasvolgyi, arquiteto da Arena, em sua oitiva na CPI ) uma nova forma de aprovação.





O EX-SECRETÁRIO DE KALIL TAMBÉM AFIRMOU:





- “A região é muito complicada para construção de um estádio de futebol daquele tamanho”. Sim. E foi isso o que disse a Farkasvolgyi a ex-secretária Maria Caldas, o que obrigou o Atlético a abandonar o projeto inicial de um estádio para 60 mil lugares, com shopping ou centro de convenções em anexo, sem qualquer argumento técnico senão a própria má-vontade. Parabéns, secretário, secretária e ex-prefeito! Vocês fizeram um bem enorme ao Galo e à cidade (aviso: contém 100% de ironia os cumprimentos).





- “É uma área íngreme, que depende de acesso. Existem medidas que devem ser elaboradas senão fica inviável acontecer um jogo de futebol num local daquele”. Sim. E é por isso que obras viárias NECESSÁRIAS não apenas foram apresentadas pelo próprio Atlético como estão em execução. Conforme declarou o próprio Bruno Muzzi, “o Atlético jamais questionou as contrapartidas necessárias, mas sim os exageros”.





- “Quem passa por aquele local em horário de grande movimento sabe que aquela localidade já tem situação delicada. O funcionamento hoje da Arena com sua capacidade máxima, 45 mil pessoas, certamente levará ao colapso do trânsito na região”. Sim. É verdade. Desde de 1996 a PBH concluiu que aquela região é problemática e nunca fez nada. Seriam agora dois jogos do Atlético, por mês, numa quarta-feira à noite, os responsáveis pelo caos que o Poder Público jamais cuidou e que espetou a solução, maldosamente, no lombo de um ente privado (CAM), Sr. Werneck?





PLANO MALÉFICO DOS 4 RS





Eu não estou acusando ninguém nem afirmando que tal entrevista tenha cunho político, mas não deixa de ser curioso - repito - o momento de sua publicação, principalmente quando ocorre simultaneamente a outras ilações que circulam fartas por blogs e redes sociais. Uma delas, em especial, chega a ser risível: uma que afirma que a SAF do Galo beneficiaria os investidores, notadamente os 4 Rs, pois “transformaram um terreno sem valor em uma Arena, e agora serão os donos”.





Fico imaginando, aqui, estes maldosos 4 Rs, lá em 2014, quando iniciou-se o projeto do estádio, planejando tudo: “vamos dar entrada no projeto agora (gestão Pimentel), depois combinamos com um prefeito (Lacerda) de aprovar, em seguida, pedimos para um outro (Kalil) atrasar e encarecer bastante a obra, daí, anos depois, criamos uma lei (SAF), e no final ficamos com tudo, depois de enfiar 300 milhões de reais no Atlético e avalizar, pessoalmente, mais 500 ou 600 milhões de reais”. Na boa, haja burrice e má-fé para criar essas teorias, viu?





UMA VEZ ATÉ MORRER





Em sua “defesa”, de que não atuou sob as ordens de Kalil para prejudicar o Atlético, Werneck disse: “ “Eu sou atleticano, eu já tive um infarto por causa do Atlético. Mas eu não posso deixar de fazer a coisa certa. Nós nunca fugimos daquilo que rege a política ambiental nacional”. Bem, ex-secretário, começando pelo fim:



- Aponte-me o artigo da lei que obriga o Atlético a edificar e manter um parque linear por 30 anos.



- Aponte-me o artigo da lei que obriga o Atlético a plantar e cuidar do ciclo de crescimento de 46 mil mudas (uma para cada assento).



- Aponte-me o artigo da lei que obriga o Atlético a construir quatro jardineiras na esplanada da Arena, “porque está muito árida”.



- Aponte-me o artigo da lei que obriga o Atlético a intervir em uma passarela de rodovia federal concessionada.



Ah! Especificamente sobre política ambiental nacional, o Galo jamais questionou uma única vírgula.