STF e Demissão Sem Justa Causa: não caia em fake news de extremistas

A extrema direita terraplanista está em polvorosa: “Meu Deus! O Supremo vai impedir que empresas demitam trabalhadores sem justa causa. É o fim do mundo”.

Quem não ouviu as mesmas teorias amalucadas dessa gente sobre covid (gripezinha), vacina (jacaré), 8 de janeiro (infiltrados), Venezuela (o futuro do Brasil), PL das Fake News (censura)?

Esse pessoal vive de manchetes sensacionalistas de sites, blogs e grupos de WhatsApp bolsonaristas, não se aprofundam em nada, não estudam nada e saem por aí “opinando de orelhada”, causando desinformação por mera ignorância, preguiça e ideologia política. Aliás, eu mesmo já escrevi um pouco de besteira sobre isso, porque não havia me aprofundado sobre o assunto.

O CASO

Tramitam duas ações no Supremo: uma ADC (Ação Declaratória de Constitucionalidade) e uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), que contestam um decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso , que “excluiu” o Brasil de uma normatização prevista pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).