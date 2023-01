Quem não deve não teme: Ministro de Bolsonaro se cala em depoimento na PF

Como temos visto, os bolsonaristas golpistas - sim, há bolsonaristas que não são golpistas - pensam e agem como aqueles que detestam (os tais comunistas), que pregam o socialismo para os outros, e o capitalismo para si. No caso dos bolsominions, eles querem os direitos da Constituição. Já para o resto do País, querem tiro, porrada e bomba. O agora presidiário Anderson Torres é a pura expressão do bolsonarismo.