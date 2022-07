Brasil em transe: estupro no parto, bolo com revólver, assassinato político

O petista Marcelo Arruda foi morto no último sábado (foto: Redes Sociais/Reprodução) Que dias, meus caros, que dias! Mal saímos (saímos?) de uma pandemia inédita em mais de cem anos, e caímos em uma guerra que ameaça arruinar a economia mundial e atirar dezenas, senão centenas, de milhões de seres humanos na fome e na miséria.





Atônitos, assistimos à tal varíola dos macacos percorrer continentes na velocidade de um Fórmula 1. E à maior democracia do mundo ser atacada (por dentro) por um ex-presidente lunático, que incentivou a invasão do maior símbolo americano: o Capitólio.





O mundo está tão de 'pernas para o alto' que até o Atlético Mineiro, meu Galão da Massa, finalmente superou os 'homens de preto' (hoje, de amarelo), a CBF e o Sobrenatural de Almeida, e conquistou o tão sonhado e mais do que merecido bicampeonato brasileiro.









Em Banânia, esse pedaço monumental de terra esquecido por meu Deus, as coisas vão de mal a pior - o que não é nenhuma novidade, eu sei. Porém, às vezes, parece que esse pior piorou, e que os portões de todos os infernos de Dante se abriram simultaneamente.





Em menos de um mês, ou pouco mais, a Polícia Rodoviária do Sergipe assassinou um homem com problemas mentais, usando a própria viatura como câmara de gás, e um ministro-pastor foi preso, acusado de corrupção no Ministério da Educação. Mas não só!





O principal executivo do maior banco estatal do País caiu sob suspeita de assédio sexual contra mais de dez funcionárias; duas bombas caseiras explodiram em atos políticos do PT e um homem foi assassinado por um bolsonarista em sua própria festa de aniversário.





Acabou? Que nada. Aqui é Brasil, porra! Um selvagem travestido de anestesista estuprou uma parturiente sedada em plena sala de cirurgia. E o filho do presidente Bolsonaro, Dudu Bananinha, comemorou o aniversário com um bolo decorado com uma pistola calibre 38.





Sim, essa gente grotesca comemora a data de nascimento celebrando uma arma, símbolo de guerra, matança e morte. Em nome de Jesus, é claro. E ainda levam a filhinha (de um aninho, meu Deus do céu!!) para soprar a velinha, fincada sobre o trabuco de glacê.





Na boa, se é o fim dos tempos ou não, eu não sei. Mas sei que, se o personagem de Jô Soares - do inesquecível 'Viva o Gordo' - acordasse do coma nestes dias, certamente berraria desesperado: 'me tira o tubo, me tira o tubo'. Seja feita a vossa vontade, pois.





Ah! Esqueci da juíza que não permitiu o aborto de uma criança de 11 anos, que foi estuprada e engravidou. Peço desculpas, mas sabem como é, né? Em Banânia, um dia dura bem menos do que 24 horas, e o escândalo de hoje já ficou velho amanhã.