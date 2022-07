Eleições e morte: tragédia no Japão acende a luz vermelha no Brasil

Artistas homenageiam ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe com pintura; atentado serve de alerta ao Brasil (foto: Punit PARANJPE / AFP)

A morte do ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, de 67 anos, assassinado nesta sexta-feira (8/7), durante um ato de campanha em apoio a um correligionário, chocou o Japão e o mundo.





Um dos mais influentes políticos locais, Abe foi o mais longevo primeiro-ministro do país, e filho e neto de tradicionais líderes do Partido Liberal Democrata (o pai foi chanceler e o avô, premiê).





Usando uma arma caseira, um lunático abriu fogo contra o político, simplesmente porque não gostava dele. Pela tradição pacífica e o rígido controle armamentista do Japão, o fato causou ainda mais comoção.





BRASIL









Adélio Bispo atingiu o abdome do então deputado federal e candidato, causando severos ferimentos internos, quase levando-o à morte. O episódio alterou radicalmente o rumo das eleições e Bolsonaro foi eleito.





Em eleições passadas, extremistas do PT (Partido dos Trabalhadores) também utilizaram violência física contra opositores. Paus, pedras, pneus queimados e até foices foram usadas em violentas manifestações.





PRECEDENTES





O atual senador José Serra, em 2010, teve a cabeça atingida por um objeto atirado por manifestantes petistas (felizmente, de papelão). Anos antes, o também tucano Mário Covas (1930-2001) foi agredido com chutes durante um ato de campanha.





Este ano, já em duas ocasiões, bolsonaristas fanáticos lançaram bombas caseiras (fezes e urina) contra apoiadores do ex-presidente Lula, o meliante de São de Bernardo. Em 2018, um ônibus do PT foi alvo de tiros em uma estrada.





A cisão social e a crispação política aumentaram sobremaneira nos últimos anos no Brasil. Infelizmente, líderes populistas e extremistas, como Lula e Bolsonaro, fomentaram o ódio que vemos hoje em dia, por todos os cantos do País.





BOLSOPETISMO





O chefão do mensalão e do petrolão inaugurou o odiento 'nós x eles', dividindo a sociedade brasileira entre os bons e justos (nós - os lulopetistas) e os maus e injustos (eles - todo o resto da sociedade).





Lula, de forma vil, mentirosa e falaciosa, como é de seu costume, aliás, passou décadas atirando pobres contra ricos, negros contra brancos, trabalhadores contra empresários, e demonizando 'a zelite branca de zóio azul'.





No campo oposto, um obscuro deputado do fundo do poço do centrão combatia o mal petista com ainda mais ódio, separação e intolerância. Uma vez eleito, o amigão do Queiroz foi com tudo - e mais um pouco! - em direção à selvageria.





ELEIÇÕES 2022





Hoje, liderada pelo 'mito', uma horda reacionária, violenta, preconceituosa, burra de pai e mãe, e extremamente fascistóide opera no mais alto grau de ofensa e violência nas redes sociais e ruas pelo País.





Ainda acanhada e bastante resumida, a tropa de choque petista não deu as caras e não protagonizou qualquer episódio grave de violência política. Porém, diante do histórico nada abonador, é bom colocarmos nossas barbas de molho.





Política se faz com briga de ideias e de palavras; jamais com agressão. Violência não combina com democracia. Que nossos políticos segurem a si e a seus selvagens, e que nossas autoridades atuem com extrema atenção (prévia) e máximo rigor se e quando for necessário.