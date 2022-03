Jair Bolsonaro cumprimenta Vladimir Putin em visita à Rússia (foto: Alan Santos/PR)







Carniceiro russo está fora de controle e não podemos fazer nada. Mas aqui, com esse dejeto que nos desgoverna, podemos e devemos









Ele incentivou e promoveu aglomerações; combateu e boicotou ao máximo a vacinação (inclusive de adolescentes e crianças); mentiu de todas as formas sobre distanciamento social e uso de máscaras; receitou e distribuiu medicamentos ineficazes.

Se o Brasil não fosse o paraíso da impunidade, onde um corrupto e lavador de dinheiro, condenado em três instâncias encontra-se livre, inclusive para assaltar novamente, o amigão do Queiroz já estaria fora da Presidência, respondendo por seus crimes.





Infelizmente, somos o que somos e temos o que merecemos. Cerca de 25% da população brasileira admiram com o comportamento homicida, preconceituoso, homofóbico, xenófobo e racista do patriarca do clã das rachadinhas, mansões e panetones de chocolate.





Igualmente, outros 25% apoiam mensalão e petrolão; financiamento a ditadores e ditaduras; amizade e irmandade com facínoras e terroristas sanguinários mundo afora; controle da imprensa, luta de classes e outras porcarias lideradas pelo meliante de São Bernardo.





Fato é que, hoje, o presidente é Jair Bolsonaro, marido de uma receptora de cheques de milicianos, e este sujeito, que debocha das vítimas do corona e faz troça dos enlutados, expandiu seus tentáculos de desumanidade e crueldade para o leste europeu.





O abjeto apoiou e se solidarizou com Vladimir Putin, o carniceiro que devasta a Ucrânia e ameaça a humanidade com guerra nuclear. Alinhado ao assassino, 'culpou' os ucranianos pelo massacre, porque elegeram um comediante para a Presidência do país.





Mas não só: de forma absolutamente inaceitável e descolada da realidade - até porque sua realidade é praia e jet ski (pagos com nossa grana), entremeados com tentativas de golpe e arruaças digitais -, afirmou, em defesa do tirano russo: 'não há massacre na Ucrânia'.





Apenas hoje, após um devastador ataque à segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, civis, inclusive crianças e idosos, foram pulverizados por mísseis e bombas de fragmentação, algo tão horroroso que banido até mesmo das guerras mais cruéis.





O maníaco do tratamento precoce vem atirando o Brasil no mais profundo isolamento internacional de nossa história. Não podemos aceitar bovinamente, como fazem seus devotos, este cafajeste transformar o País no esgoto da humanidade a que ele pertence.





A sociedade civil, as entidades de classe representativas, o Congresso Nacional, enfim, todos têm obrigação moral de mostrar para o mundo que não somos Bolsonaro e que o Brasil não é o cafofo da zona oeste do Rio de onde veio este ordinário e sua família.





Chega desse verme! Chega da sua psicopatia, sociopatia, crueldade, infâmia e imoralidade, agora sem fronteiras. Chega de passar vergonha pelas falas desconexas e inaceitáveis deste pulha. Chega de ser tratado pelo mundo como pária. Chega, Brasil. Chega!