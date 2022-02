La Putaria, para alguns vereadores, só as próprias; doces idiotas, jamais

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A despeito da costumeira subserviência ao prefeito Alexandre Kalil, é forçoso - e grato! - reconhecer, que a atual legislatura da CMBH (Câmara Municipal de Belo Horizonte) é, no geral, muito boa. Principalmente se comparada às anteriores, quando mafiosos exerciam forte poder e catataus da vida tinham alguma, ainda que mínima, relevância..









Infelizmente, nem tudo são flores, e dentre os 41 vereadores há muita gente que não deveria ocupar uma cadeira tão importante para a população da capital, mas é do jogo democrático a eleição de um ótimo Gabriel Azevedo (Patriota) e de um péssimo Léo Burguês (PSL). Aliás, outra boa vereadora é Duda Salabert (PDT).

GOSTO DUVIDOSO

Vivemos dias realmente muito estranhos. Sei que estou meio gagá, mas certas coisas ultrapassam as barreiras de geração. Idiotice e mau gosto são duas delas, e a loja de doces na Savassi, a começar pelo nome, La Putaria, é um exemplo. O que diabos tem de graça um crepe em formato de pipico ou de pepeca? Sinceramente, eu não sei.





O fato é que a loja recém-inaugurada faz um sucesso danado. Filas enormes se formam à sua porta. Até acho que não dura muito tempo, e espero, sinceramente, estar errado, pois sou Empresário Futebol Clube de carteirinha, e torço para o contínuo sucesso de qualquer empreendimento que gere emprego e renda, e contribua para os cofres da cidade.





Tanta fama, é claro, e tanta, digamos, inovação, chamou a atenção dos xeretas de vidas alheias. A encrenca, contudo, é que estes xeretas específicos têm poder, e podem, com suas canetas e verborragia, muitas vezes falaciosa, se meter sobremaneira na vida - neste caso, empresarial - de quem lhes custeia o trabalho, salário e privilégios.

TEMOR FÁLICO-VULVAR

Estou me referindo especificamente a dois vereadores, o radialista Álvaro Damião (DEM) e o jovem bolsonarista (sim; isso se tornou uma espécie profissão) Nicolas Ferreira (PRTB). Ambos decidiram investir contra a loja de crepes La Putaria, segundo eles, em defesa das crianças e dos adolescentes - obviamente, filhos e filhas dos outros.





Para os vereadores, a loja, de alguma forma, atenta contra a molecada. Por quê? Bem, vai ver consideram nudez, ou melhor, a reprodução alimentícia de órgãos sexuais, algo, senão pecaminoso, indevido a menores de idade. Fico pensando se tomar banho pelado com um filho ou uma filha se inclui na seara atentatória à moral e aos bons costumes.





Nicolas, curiosamente ou não, não vê qualquer problema com o 'mito' carregar uma criança de colo com um fuzil de brinquedo nas mãos, mas considera 'vexatório comer doce com formato do órgão sexual masculino'. E se fosse do feminino, Nicolas? Já Damião não considera 'normal crianças frequentarem esse tipo de ambiente'. Que tipo, Sr. Álvaro?

FALTA DO QUE FAZER

Belo Horizonte encontra-se em uma de suas piores fases. A estrutura urbana está sucateada, a zeladoria não existe, o prefeito é um autocrata que só enxerga o próprio umbigo, o comércio assiste a um quebra-quebra monumental, empresas importantes deixaram a cidade/estado, duas ou três CPI's aguardam o início, enfim…





Será que Damião e Ferreira não têm nada melhor para fazer com o tempo de vereador, religiosamente pago com o dinheiro da… La Putaria? Ora, nenhuma criança vai àquela loja senão pelas mãos dos próprios pais, caramba! Serão dois vereadores, agora, que decidirão onde devem, ou não, os responsáveis legais de um menor levá-lo para comer um doce?





Nicolas, em defesa de seu antivacinismo bocó, vive alegando, especificamente sobre a vacinação infantil, a autonomia e o direito decisório dos pais. O bolsonarista acha que o Estado não pode invadir a decisão familiar sobre vacinar ou não um filho. Por que, então, de forma coerente, não adota a mesma postura com relação ao tema aqui tratado?

LEAVE THEM KIDS ALONE

Como já disse acima, eu sou gagá, e também fã da imortal banda de rock Pink Floyd. Já disse também que certas coisas ultrapassam as barreiras de geração. Pois bem. A música 'Another Brick In The Wall' é uma dessas coisas. Quem não conhece o seu famoso refrão. (traduzido) 'deixem essas crianças em paz? Leave them kids alone!





Eu sei que, para certas pessoas, 'beijo gay' pode ser mau exemplo e influência para que uma criança se torne homossexual (santa ignorância, Batman!!). Outros acreditam que a simples visão de um corpo nú produzirá a tal da sexualização precoce. Quanta besteira! O problema é que essa gente confunde nudez com sacanagem.





Crianças não adquirem 'maldade' que não lhes seja ensinada. Sexualidade tem dia, hora e local biológicos para despertar, naturalmente, independentemente da visita a uma loja de crepe com formato de peru ou perereca (ainda usam estes bichinhos para chamar pênis e vagina?). A vereança não foi feita para patrulhar a vida familiar de ninguém. Patrulhem a Avenida Afonso Pena 1212, que já estará de ótimo tamanho. Obrigado.