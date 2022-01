Bolsonaro chama Lula de bandido. Finalmente concordo com o parça do Queiroz

Lula e Bolsonaro (foto: AFP )









Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão; só não sei se a regra vale para ladrão que xinga ladrão. O patriarca do clã das rachadinhas empregava funcionários fantasmas e lhes surrupiava boa parte dos salários. O nome disso é peculato, popularmente conhecido como 'rachadinha'. É o sujo falando do mal lavado.





O devoto da cloroquina também disse que eleger Lula seria como recolocar o picareta no local do crime. Está certo! O líder das quadrilhas do mensalão e do petrolão protagonizou o maior assalto a cofres públicos que se tem notícia na história do ocidente democrático, e nada garante que não irá repetir a agenda criminosa.





Curiosamente, Lula e Bolsonaro , atolados até o nariz com o judiciário - e ambos protegidos pelos togados da capital - atacam o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro, justamente no campo ético-policial, seara em que seus feitos são tão sujos quanto pau de galinheiro. E pior. Sem absolutamente nada de concreto para tanto.





A ideia é clara: equiparar tudo e todos, e transformar a disputa eleitoral em uma rinha onde o 'menos corrupto' ganha. Ora, qual acusação contra o 'marreco'? A voz fanha e a oratória de primário? Se for, ainda assim, vencerá, pois voz rouca, língua presa e 'analfabetismo verbal' abundam nos velhacos que o acusam de nada.





Aguardemos a resposta do pai do Ronaldinho dos Negócios - o tal Lulinha, que de monitor de zoológico se tornou empresário milionário. Lula, se quiser e não tiver piedade, humilhará o maníaco do tratamento precoce, já que seus feitos no campo da corrupção, transformam Jair Bolsonaro em trombadinha de porta de padaria.