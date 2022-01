Yes! Cerco aos selvagens vai se fechando: 81% querem passaporte de vacina

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

No Canadá, a província de Quebec irá multar pesadamente os não vacinados. Na França, o governo anunciou que irá dificultar ao máximo a vida dos negacionistas. Na Austrália, como exemplo de que nome, sobrenome e fama não são mais importantes do que a vida alheia, o governo deu um pé-na-bunda do super tenista Novak Djokovic. Na Áustria, a vacinação será obrigatória a partir de fevereiro.









Em Nova York, por exemplo, desde agosto do ano passado, a permanência de público em locais fechados foi condicionada à imunização completa. Você pode entrar em uma padaria e levar seu pão para comer em casa ou na rua, mas não pode se sentar no balcão e lanchar caso não tenha tomado as duas doses de vacina contra a covid-19 (ou a dose única, no caso da Johnson & Johnson).





No Brasil, diante de prefeitos e governadores inseguros, e de um presidente francamente disposto a auxiliar o vírus a matar o máximo possível, bares e restaurantes, aqui e acolá, começam a exigir comprovante de vacinação para permitir o ingresso de clientes. Aliás, isso já deveria estar em prática, independentemente das autoridades, pois são estabelecimentos privados e 81% da população são favoráveis.





Nunca é tarde para repetir: quem não se vacina tem 11 vezes mais chances de se contaminar, 17 vezes mais chances de ser internado em um hospital (causando lotação, atraso no atendimento e contaminando profissionais de saúde) e 20 vezes mais chances de se encontrar com o capiroto, no quinto dos infernos. A cada 100 hospitalizados no Brasil, 80 são não vacinados. Sacou ou quer que eu desenhe?





No mundo inteiro já foram aplicadas bilhões e bilhões de doses de vacinas contra a covid. A segurança é total; a eficiência é enorme, ainda que não absoluta; o número de hospitalização e morte desabou, enfim, não há qualquer razão que não sejam estupidez, infantilidade, crendice e sabujice política a justificar tamanhos egoísmo e mesquinhez ao decidir não se vacinar - ou não vacinar as crianças.





Tenho dito que o lugar dos selvagens é na jaula, ou em cavernas isoladas, mas nunca à solta, em meio à sociedade civilizada. Isso vale para traficantes, estupradores, assassinos e quaisquer outros tipos de… selgavens! Que mais governos e sociedades civis endureçam as regras sanitárias, de modo a garantir a saúde de quem a preza, respeita e merece. Em frente, senhores. A civilização agradece.