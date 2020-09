Bolsonaro, inflação e falta de alimentos

(foto: PxHere)

O populismo, como toda praga, é previsível. É fácil antever os passos de um político populista, sobretudo os incompetentes e corruptos. Exemplos abundam pelo mundo, principalmente nesta triste América Latina.









Para o chefe de quadrilha, conforme lhe adjetivou o MPF, tudo de bom que havia no Brasil fora obra sua e de seu governo. Já as mazelas… bem, aí eram culpa das elites, dos Estados Unidos etc. Até suas falcatruas foram jogadas no colo da esposa morta, coitada.





Bolsonaro vem se mostrando cada vez mais perdido e incapaz. Suas duas principais bandeiras, o combate à corrupção e a liberalização da economia, foram para o vinagre faz tempo. Primeiro, com a queda de Sergio Moro. Segundo, com o O governovem se mostrando cada vez mais perdido e incapaz. Suas duas principais bandeiras, o combate àe a liberalização da, foram para o vinagre faz tempo. Primeiro, com a queda de Sergio. Segundo, com o abandono do ex-posto Ipiranga





O dólar nas alturas fez explodir o preço dos alimentos. Tudo o que é exportado subiu assustadoramente. E tudo o que é importado, idem. Como o Brasil ou é grande exportador ou grande importador de alimentos, o resultado está aí, ou melhor, está lá, nas prateleiras dos supermercados.





Além disso, a queda na produção mundial de alimentos e na oferta de transporte marítimo, provocou a corrida dos países consumidores às bolsas mundiais de commodities agrícolas. E a regra é clara: pouca oferta + muita demanda = preço alto.





Sem ter para onde correr e sem saber o que fazer, Bolsonaro iniciou o ritual que conhecemos bem desde os fiscais do Sarney. Começou pedindo, vejam só, “patriotismo” aos donos de supermercados e produtores de alimentos.





Nessa quarta-feira (9), o Ministério da Justiça notificou os representantes do setor para que expliquem os aumentos de preços. Os próximos passos serão declarações chamando os empresários de gananciosos e especuladores. Depois, tentará algum tipo de tabelamento ou controle. Por fim, fará a população acreditar em um complô para prejudicar seu governo.





Bolsonaro quer do setor aquilo que seu governo não consegue dar: estabilidade. Sua conduta errante e autoritária, aliada às condições macroeconômicas advindas da pandemia, pressionou o câmbio e fez do real a moeda mais desvalorizada dentre os países emergentes. Não adianta chorar e berrar! Dólar caro, commodities… caras.





Ao invés de perdoar dívidas bilionárias de igrejas; ao invés de distribuir cargos e verbas aos cupinchas do Centrão; ao invés de insistir em manter privilégios das altas castas do funcionalismo público, o presidente deveria usar todo esse dinheiro para ou formar estoques reguladores ou intervir no mercado cambial.





Só que isso dá um trabalho danado, né? E exige capacidade, coisa rara nesse governo aloprado. Assim, é melhor seguir o roteiro comum e culpar os outros. É o que o mito começou a fazer. Aguardem os próximos capítulos. Ou não. Porque não haverá novidade alguma.