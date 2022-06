Desejamos boas-novas e tanto que nos apressamos demais em crer no que anunciam. O otimismo é um ingrediente importante na vida. A esperança, porém, é de outra cepa e sendo a última que morre seria bom entender porque sempre é assim.

Vem da mitologia. Quem nunca ouviu falar da caixa de Pandora? Pandora foi esculpida por Zeus e de uma faísca ganhou vida. Era feita à imagem de Afrodite, deusa do amor, esposa de Zeus. Prometeu, deus do fogo, deu aos humanos o fogo e assim eles dançavam e coziam em torno dele. Zeus o casou com Pandora, deu-lhes de presente uma caixa e, mistério dos deuses, a condição era de que jamais fosse aberta.